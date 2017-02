Buruaga dice que no va a entrar en enfrentamiento y que respeta a compañeros

Santander, 14 feb (EFE).- La secretaria general del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha dicho hoy que no va a entrar "en ningún tipo de enfrentamiento" y ha destacado su "profundo respeto" hacia todos sus compañeros de partido y sus opiniones, aunque la "apenen".

Sáenz de Buruaga ha dicho a Efe que no tiene nada que decir sobre el texto que ha colgado en su perfil de Facebook el portavoz parlamentario del PP, Eduardo van den Eynde, que la acusa a ella y a su entorno" de haber actuado "con conciliábulos" y "sembrando la difamación" y de haber sido "desleales" con el presidente del partido, Ignacio Diego.

Aunque de momento Sáenz de Buruaga no ha dicho públicamente que vaya a presentar su candidatura para liderar el partido, Van den Eynde dice que le "indigna" que "se pretenda trasladar a la opinión pública que está en marcha un proceso de renovación", que "abanderaría" la secretaria general.

"No tengo nada que decir al respecto salvo que no voy a entrar en ningún tipo de enfrentamiento y que manifiesto profundo respeto hacia todos mis compañeros de partido y sus opiniones, aunque evidentemente no las comparta y me apenen profundamente", ha señalado Sáenz de Buruaga, que no se pronuncia acerca de si se va a presentar para liderar el PP cántabro en el Congreso del 25 de marzo.