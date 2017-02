V. den Eynde acusa a Buruaga de deslealtad a Diego al que anima a presentarse

Santander, 14 feb (EFE).- El portavoz parlamentario del PP, Eduardo van den Eynde, anima al presidente del partido, Ignacio Diego, a que "dé un paso al frente" en el Congreso regional, y cree que la secretaria general, María José Sáenz de Buruaga, a la que acusa de "desleal", no puede presentarse "como renovación".

Van den Eynde ha colgado un texto en su perfil de Facebook bajo el título "¿Por qué lo llaman renovación cuando es solo ramplona ambición?" que, según ha explicado, es su opinión personal, escrita "hace semanas" y que no ha dado a conocer hasta ahora porque así se lo pidió el propio Ignacio Diego.

En ese texto acusa a la secretaria general, que de momento no ha anunciado públicamente que vaya a presentarse para liderar el partido, "y a su entorno" de haber actuado "con conciliábulos" y "sembrando la difamación".

El portavoz del PP, que es además miembro del Comité Ejecutivo del partido de Cantabria, atribuye a Sáenz de Buruaga el haber "interpuesto" a otros "como correa de transmisión de sus opiniones hirientes e insultantes para quienes son sus compañeros y para quien es aún su presidente".

"Cada uno que cargue en su conciencia con su forma de proceder, yo, desde luego, tengo claro que quien así actúa, en la descalificación de sus compañeros desde la clandestinidad y las sombras, desde la traición a la amistad y el oportunismo, queda inhabilitado para regir los destinos del partido; es mi opinión y como tal la expreso", ha añadido el portavoz parlamentario, que manifiesta también su intención de no seguir en política al finalizar esta legislatura.

Van den Eynde dice que lo que más le "indigna" es que "se pretenda trasladar a la opinión pública que está en marcha un proceso de renovación", que "abanderaría" la secretaria general.

Y lo considera "un mal chiste" porque Sáenz de Buruaga ha compartido la dirección del partido con Diego, en el cargo de secretaria general, y además él la nombró vicepresidenta del Gobierno.

Por eso, a su juicio, Sáenz de Buruaga "no puede ahora presentarse como renovación. "Puede llamarse relevo, puede llamarse continuismo, pero nunca renovación", sostiene.

"Si no ha compartido el proyecto o las actitudes de Ignacio Diego, a pesar de las encendidas loas que manifestó en todas y cada una de sus intervenciones públicas, es porque o nos mentía o se entregó a adulación interesada, o, quién sabe, si se ha dejado seducir por algún lado oscuro en una maniobra tan oportunista como lamentable", abunda.

El portavoz parlamentario afirma que "en política hay dos puertas, una de entrada y otra de salida", y señala que no cree que "a nadie lo retengan con una pistola en la espalda".

"Nadie que haya formado parte del Gobierno de Diego, y menos si se ha mantenido en él desde su inicio hasta su final, puede ahora venir a contar que ha sido rehén de actuaciones con las que no haya estado conforme, y mucho menos anotarse los éxitos y abjurar de los fracasos. Como nadie que haya tenido y tiene tan alta responsabilidad orgánica en el partido, puede presentarse como renovador y crítico sin previamente haber puesto eso tan extraño en la política que se conoce como carta de dimisión", recalca.

Y ha dicho además que Saénz de Buruaga y su entorno han estado actuando "a espaldas" del presidente del partido y del resto de sus compañeros y con un método "absolutamente inaceptable".

El portavoz ha añadido que, en cambio, el presidente del PP ha priorizado el interés del partido al suyo propio, "justo lo contrario de lo que han hecho quienes llevan meses enredando y persuadiendo con argumentos deleznables, por falsos y por malintencionados".

"Así que incluso contra la orden del presidente de no salir a la palestra, lo hago, la paciencia tiene un límite", ha abundado Van den Eynde, que precisa que, como no tiene intención de seguir en política, no le mueve "ni el interés ni la ambición personal".

Este portavoz puntualiza que no critica que Sáenz de Buruaga quiera presentarse, pero indica que le parece "intolerable" que "aprovechando la infraestructura del partido se promueva a espaldas del resto de afiliados y de los órganos de dirección una determinada candidatura".

Critica además que "se quiera vestir de renovación, cuando es la continuidad de gente que lleva en el aparato del partido y en las instituciones un montón de años".