Igual dice que no quiere liderar candidatura ni cargos orgánicos y pide unión

Santander, 14 feb (EFE).- El vicesecretario de Estudios y Programas del PP cántabro, José Manuel Igual, ha dicho hoy que se "autodescarta" y que no quiere liderar ninguna candidatura, ni ser secretario general ni vicesecretario, ha reivindicado la unión y ha asegurado que luchará por el consenso en el partido.

"Es verdad que se ha barajado mi nombre, pero yo no aspiro a nada absolutamente. Me autodescarto, pero ya hace mucho tiempo. No tengo ninguna aspiración de liderar el PP de Cantabria", ha asegurado Igual, en declaraciones a los medios antes de la Junta Directiva de esta tarde.

El vicesecretario popular ha subrayado que nunca ha dado "el más mínimo resquicio" de querer liderar una lista para el Congreso Regional del 25 de marzo.

"Yo no soy el que va a liderar ni segundas, ni terceras ni primeras vías. No voy a estar para optar a ser el presidente del PP de Cantabria. Me lo pida quien me lo pida", ha reiterado.

Igual ha asegurado que a fecha de hoy nadie le ha trasladado que se vaya presentar para presidir el PP de Cantabria.

"Os doy mi palabra de honor de que ahora mismo no sé si va haber una o dos listas, ni quién se va a presentar. Nadie me ha dicho 'me voy a presentar' a fecha de hoy", ha aseverado.

Y, preguntado sobre las declaraciones de hoy del portavoz parlamentario, Eduardo van den Eynde, que ha acusado a la secretaria general y a su entorno de ser desleales con el presidente, Ignacio Diego, Igual ha dicho que luchará por el consenso.

"He escuchado cosas y, como a mí siempre me gusta la tranquilidad y me considero un hombre de unión y de paz, siempre voy a luchar hasta el último minuto por algo consensuado", ha señalado.

Igual cree "una cosa son las discrepancias y otras las divisiones". "Espero que estemos todavía en la fase de las discrepancias, porque las divisiones no me han gustado nunca. No son buenas para el partido y lo debilitan", ha advertido.

El vicesecretario ha reivindicado la unión y ha resaltado que "lo importante es el proyecto" y "ayudar a las personas que están fuera de este partido y a las que están dentro, y el proyecto para Cantabria".

También ha asegurado que quiere "dar un paso atrás" en sus funciones orgánicas. "Yo hace tiempo que decidí dar un pequeño paso atrás en la política. No tengo ningún interés en ser vicesecretario esté quién esté. No tengo ningún interés en ser presidente, ni secretario general, ni vicesecretario del partido. Al margen de cargos, yo soy alcalde de Arnuero y diputado regional", ha abundado.