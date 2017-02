Igual: No valoro como nada malo que alguien tenga ilusión en un proyecto

Santander, 14 feb (EFE).- La alcaldesa de Santander, Gema Igual, no valora como "nada malo que alguien tenga ilusión en un proyecto" y confía en que el congreso regional del PP, que se celebrará el 25 de marzo, sea "tranquilo", aunque haya más de una candidatura a presidir el partido.

"Si alguien tiene un proyecto, si alguien tiene ilusión y ganas, no entiendo que no lo pueda decir. Y después, de todas las opciones que haya, habrá que fijarse también en que proponen para después decidir. Pero no veo deslealtad en que alguien diga lo que piensa", ha afirmado.

Igual se ha manifestado así a preguntas de los periodistas sobre el texto publicado en una red social por el portavoz del PP en el Parlamento de Cantabria, Eduardo Van den Eynde, en el que acusa a la secretaria regional del partido, María José Sáenz de Buruaga, de "desleal".

"Como son apreciaciones personales, no me corresponde a mí valorarlas", ha alegado Gema Igual, quien ha defendido la necesidad de esperar a conocer quiénes se presentan a liderar el partido en Cantabria para poderse manifestar con "más libertad".

De todos modos, ha insistido en que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santander mantiene "total lealtad" al PP y ejercerá su derecho al voto en el congreso regional, que confía en que discurra sin problemas.

"Es que no tiene porque no ser tranquilo. No entiendo que no sea tranquilo. Haya una o varias candidaturas no tiene porque no ser tranquilo", ha aseverado al ser cuestionada sobre su impresión de cómo puede transcurrir el congreso regional.