Revilla dice le gustaría un PP que no considere enemigos a los demás partidos

Santander, 14 feb (EFE).- El presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha dicho hoy que le "encantaría" que del congreso regional del PP saliera "una línea que no considere a los demás partidos como enemigos" y con la que haya posibilidad de hablar y llegar a acuerdos.

Revilla le ha deseado a los populares en este proceso "lo mejor como a los demás partidos", al igual que al PSOE en su congreso.

El presidente ha hecho estas declaraciones cuando los periodistas le han preguntado si cree que va a cambiar el máximo responsable del PP en Cantabria y si mejorarían las relaciones de populares y regionalistas si no se presenta su actual líder, Ignacio Diego.

"Bastante tengo con el PRC", ha empezado su respuesta para añadir que lo que cree que es bueno es "que no hayas líos, se arreglen y que luego democráticamente los militantes voten".

A la pregunta sobre Diego ha señalado que no tiene ninguna noticia sobre si se va a presentar o no y ha subrayado que los regionalistas siempre han estado abiertos a llegar a acuerdos "con todo el mundo" y que "si alguien no quiere, es su problema".

"El PRC ha demostrado suficientemente a lo largo de su trayectoria política que es capaz de hacer pactos con todos, incluso con el PP, con un PP que sea razonable", ha apostillado.

Según el presidente, con un PP "razonable" habría muchas cosas que acordar y consensuar. "Hemos llegado a acuerdos con Podemos, con el PSOE con Ciudadanos y con el PP, ¿por qué no?, si lo hemos hecho en otras ocasiones".

También ha señalado que no cree que el problema de que regionalistas y populares no lleguen a acuerdos sea Ignacio Diego sino "una estructura de partido que hasta ahora no ha demostrado ningún interés en un acercamiento".

Revilla ha defendido que ambas fuerzas son "importantes" para la gobernabilidad de Cantabria, donde no prevé mayorías absolutas.

"A mi me encantaría que la línea que salga del PP no considere a los demás partidos como enemigos, sino un partido que tiene sus votos, su trayectoria y con el que se llega acuerdos siempre que haya voluntad de llegar a acuerdos", ha afirmado.

El presidente ha dicho también a los periodistas que desconoce el texto que el portavoz parlamentario popular, Eduardo van den Eynde, ha colgado en Facebook, en el que acusa a la secretaria general del PP, María José Sáenz de Buruaga y a "su entorno" de ser "desleales" con Ignacio Diego.