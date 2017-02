Sáenz de Buruaga no descarta presentar candidatura y Diego guarda silencio

Santander, 14 feb (EFE).- El PP cántabro ha convocado hoy su duodécimo Congreso Regional para el 25 de marzo, en una Junta Directiva tras la cual la secretaria autonómica, María José Sáenz de Buruaga, ha dicho que "ni mucho menos descarta" presentar su candidatura, mientras el presidente, Ignacio Diego, no ha hecho declaraciones.

Ignacio Diego solo ha dicho a los periodistas que la Junta Directiva, el máximo órgano de dirección del partido, ha ido "bien", pero no ha querido hablar de su futuro político.

En las últimas horas se han sucedido varias declaraciones de cargos del PP sobre el Congreso Regional y la hipotética candidatura de Sáenz de Buruaga, que de momento solo ha dicho que no descarta "ni mucho menos" presentarse y que hará llegar su decisión "a la mayor brevedad posible" y "en el momento oportuno".

Ni a la entrada ni a la salida de la Junta Directiva, que se celebra a puerta cerrada, se ha visto juntos a Ignacio Diego, que lidera el PP cántabro desde 2004, ni a su secretaria autonómica, que también fue vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales en el Gobierno presidido por Diego en la anterior legislatura.

Cada uno ha entrado y ha salido de la reunión por su lado y, si bien Diego no ha querido hacer manifestaciones a los periodistas, Sáenz de Buruaga sí que ha hecho unas breves declaraciones al término de la reunión.

La secretaria autonómica ha considerado que el PP cántabro "necesita abrir un nuevo tiempo y una nueva etapa", y se ha definido como "una persona de partido", que siempre estará a disposición de lo que sus compañeros consideren oportuno.

Sáenz de Buruaga ha manifestado de nuevo que quiere "huir de todo tipo de enfrentamiento" y "ahorrar cualquier daño a la imagen, al prestigio y al orgullo" del PP.

Estos últimos comentarios los ha hecho cuando le han preguntado por el texto que ha colgado en Facebook el portavoz parlamentario del PP, Eduardo van den Eynde, que la acusa a ella y a su entorno de ser desleales con Diego.

Bajo el título "¿Por qué lo llaman renovación cuando es solo ramplona ambición?", el portavoz parlamentario afirma que lo que más le "indigna" es que "se pretenda trasladar a la opinión pública que está en marcha un proceso de renovación", que "abanderaría" la secretaria general.

Para Van den Eynde, esa perspectiva es "un mal chiste" porque Sáenz de Buruaga ha compartido la dirección del partido con Diego, en el cargo de secretaria general, y además él la nombró vicepresidenta del Gobierno.

Por eso considera que "no puede ahora presentarse como renovación y acusa a la número 2 del PP de Cantabria de haber actuado "con conciliábulos" y "sembrando la difamación".

Van den Eynde ha explicado que todo esto que dice es su opinión personal, escrita "hace semanas" y que no ha dado a conocer hasta ahora porque así se lo pidió el propio Ignacio Diego.

Sáenz de Buruaga ha mostrado respeto por todas las opiniones, también por las que no comparte y que le pueden parecer "injustas".

"Creo que estas cosas no conducen a nada positivo pero también que cada uno es muy mayor para saber su responsabilidad y las consecuencias de sus actos. Yo las sé de los míos", ha añadido.

Pocos eran los miembros de la Junta Directiva dispuestos a hacer declaraciones públicas a los periodistas. Aparte de Sáenz de Buruaga, solo el vicesecretario de Estudios y Programas, José Manuel Igual, ha hablado para decir que se "autodescarta" y que no quiere liderar ninguna candidatura, ni ser secretario general ni vicesecretario.

Igual, que es diputado regional y alcalde de Arnuero, ha reivindicado la unión y ha asegurado que luchará por el consenso en el partido.

"Es verdad que se ha barajado mi nombre, pero yo no aspiro a nada absolutamente. Me autodescarto, pero ya hace mucho tiempo. No tengo ninguna aspiración de liderar el PP de Cantabria", ha asegurado.

Por su parte, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, dijo esta mañana, al ser preguntada por los periodistas, que no valora como "nada malo que alguien tenga ilusión en un proyecto", y que confía en que el Congreso sea "tranquilo", aunque haya más de una candidatura a presidir el partido.

El duodécimo Congreso Regional del 25 de marzo, que se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander, tendrá 975 compromisarios y el diputado regional Santiago Recio presidirá la Comisión Organizadora.

Habrá una ponencia sobre Política y Reglamento que se encargarán de redactar María Luisa Peón, Isabel Urrutia, María Jesús Susinos y Javier Fernández.

La segunda ponencia estará dedicada a la economía, y sus redactores serán Eduardo Arasti, Carlos Caramés, Carlos García Diego y Daniel Cosgaya.

El tercer documento será sobre política social y los responsables de su elaboración serán César Pascual, Antonio Gómez, Higinio Priede y Raúl Fernández.

El día 1 de marzo finalizará el plazo para la presentación de candidaturas a la presidencia del partido.