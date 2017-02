Santander busca proyectos para sus segundos presupuestos participativos

Santander, 14 feb (EFE).- Los santanderinos tendrán hasta el 14 de marzo para presentar sus propuestas de proyectos con cargo a los presupuestos participativos del Ayuntamiento, entre los que los vecinos elegirán aquellos que se ejecutarán este año a través de esa partida de 1 millón de euros.

La alcaldesa, Gema Igual, ha presentado hoy en rueda de prensa los segundos presupuestos participativos de Santander después de la experiencia del año pasado que ha considerado "muy gratificante", a la que se presentaron 137 propuestas, de las que se ejecutaron 13, con un gasto total de casi 700.000 euros.

Igual ha explicado que no se gastó todo el presupuesto porque algunas de las propuestas presentadas no cumplían los requisitos y porque al tratarse de una iniciativa nueva los vecinos no la conocían a fondo.

Por eso ha animado a todos los santanderinos a participar y ha destacado que el Ayuntamiento va a reforzar la información a los ciudadanos con charlas en los centros cívicos de la ciudad y con el envío de cartas a las asociaciones de vecinos.

Acompañada por las concejalas de Economía y Hacienda, Ana González Pescador, y de Barrios, Carmen Ruiz, la alcaldesa ha explicado el objetivo de esta iniciativa es que los santanderinos elijan proyectos para que el Ayuntamiento ejecute en sus barrios. "Queremos que los ciudadanos hagan ciudad con nosotros", ha apostillado.

Los presupuestos participativos de 2017, que cuentan con una partida de 1 millón de euros, se distribuirán en cuatro distritos a partes iguales, 250.000 euros, que se utilizarán en función de las peticiones que realicen los vecinos.

Según ha explicado la alcaldesa, el sobrante que se produzca en alguno de los distritos se podrá destinar a los proyectos de los otros.

Los santanderinos mayores de 16 años pueden presentar en el plazo de un mes aquellas propuestas, que no superen los 100.000 euros, en el Ayuntamiento, en los centros cívicos, y a través de la web (www.santander.es/presupuestos).

Las ideas que se presenten deben suponer una inversión futura para Santander, como puede ser la construcción de infraestructuras, la reforma de edificios, la adquisición de mobiliario urbano o reposición de elementos de transporte, y la creación de aplicaciones informáticas, entre otras.

Cada participante podrá presentar todas las ideas que desee, las cuales serán evaluadas por un comité técnico que preseleccionará 25 ideas por distrito, en un plazo máximo de dos meses, para después someterlas a votación de los vecinos.

Las más votadas se ejecutarán en cada uno de los distritos planteados hasta agotar el presupuesto establecido. Y el ganador entre todos ellos recibirá como premio un lector para libros electrónicos.

Los plazos de ejecución de los proyectos dependerán del número de propuestas presentadas y de su evaluación, la alcaldesa ha asegurado que como máximo la puesta en marcha de estos proyectos podría demorarse hasta el mes de septiembre.

Los proyectos seleccionados serán redactados por los técnicos municipales con el objeto de permitir un seguimiento público, con información detallada en la página web del Ayuntamiento.

Igual ha destacado que con cargo a los presupuestos participativos de 2016 se han realizado obras de accesibilidad, como las escaleras de entre las calles Perines y Camilo Alonso Vega, o en la Bajada de San Juan.

También se ha creado un huerto intergeneracional, se ha instalado mobiliario urbano y se ha creado un nuevo parque en Corbán, mientras está pendiente la instalación de juegos infantiles para niños con discapacidad en distintos parques de la ciudad.