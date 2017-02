Recio no se pronuncia sobre la situación del PP en Cantabria

Santander, 17 feb (EFE).- El vicesecretario de Organización y Política Local del PP en Cantabria, Santiago Recio, ha eludido hoy pronunciarse sobre la situación en la que se encuentra el partido por su condición de presidente de la comisión organizadora del XII Congreso Regional del partido, del próximo del 25 de marzo.

Recio se ha expresado así después de que María José Sáenz de Buruaga haya anunciado que presentará su candidatura a la presidencia del PP cántabro.

Al ser preguntado por la reunión que hoy mantendrán en Madrid con la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, el actual presidente, Ignacio Diego y Sáenz de Buruaga, el diputado Santiago Recio ha subrayado que él no puede pronunciarse sobre este asunto.

"Mi función es gestionar todo el proceso para que en el congreso no ocurra ningún incidente y todo vaya bien", ha afirmado Recio, apuntando que "hay otros temas" sobre los que no puede pronunciarse y no lo hará.

Recio ha indicado que la comisión organizadora se reunirá está tarde y en los próximos días informará de "cómo van los trámites y qué pasos se han dado".

"No me puedo salir de ahí, porque ese es mi cometido", ha insistido Recio.