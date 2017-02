CCOO y UGT piden plan de empleo y avisan: suenan tambores de guerra sindical

Santander, 19 feb (EFE).- Más de mil personas han reclamado hoy en Santander prestaciones, empleos y salarios dignos, durante una manifestación convocada por UGT y CCOO que ha concluido con la advertencia de que "suenan tambores de guerra sindical" y la petición al Gobierno regional de que apruebe un plan de empleo.

La protesta, encabezada por los secretarios generales de UGT, Mariano Carmona, y CCOO, Carlos Sánchez, forma parte de las manifestaciones convocadas en toda España por ambos sindicatos hasta el próximo jueves, 23 de febrero, bajo el lema "Stop al encarecimiento de la vida. Empleo y salarios dignos".

Según los organizadores, 1.500 personas se han sumado en Santander a la marcha, que ha discurrido entre las plazas del Ayuntamiento y Pombo, lo que ha obligado a la policía a cortar el tráfico en el centro de Santander durante casi una hora.

La vicepresidenta de Cantabria y secretaria general del PSC-PSOE, Eva Díaz Tezanos, y el consejero de Educación, Ramón Ruiz, se han sumado a esta protesta, que ha concluido con una petición de CCOO: que el Gobierno de Cantabria diseñe un Plan de Empleo y no conceda subvenciones ni obras públicas a las empresas que no tengan un compromiso social con Cantabria.

El secretario general de CCOO ha advertido de que socialistas y regionalistas están en el Gobierno porque los sindicatos pidieron un cambio en las elecciones de mayo de 2015 y les ha reclamado "no tantas palabras, sino más hechos, más realidades y más compromisos con la gente".

Sánchez ha defendido un pacto por el empleo, un pacto por los derechos, y un acuerdo social y político para cambiar el modelo productivo, diseñar el futuro y salir de la crisis.

El sindicalista ha avisado de que " suenan tambores de lucha y de movilización", de "guerra sindical", y ha asegurado que los sindicatos "no han hincado la rodilla" y han defendido a los trabajadores frente a una crisis que, "digan lo que digan", no ha acabado y que ha generado más pobreza, más miseria y más desigualdad social.

Según Sánchez, el crecimiento "se lo están llevando al bolsillo" unos pocos y las reformas estructurales no han servido para nada, salvo para generar más desigualdad y pobreza y acrecentar la brecha social.

"Estamos en la reconquista de los derechos", ha afirmado Sánchez, quien ha advertido de que los sindicatos no van a "hincar la rodilla" y no van a consentir que la economía se recupere dejando fuera a los que más esfuerzos han hecho para que eso ocurra.

El secretario general de UGT ha afirmado que hoy no es el día de las organizaciones sindicales, sino de los parados, los jóvenes, de los trabajadores y de la sociedad en general y, como CCOO, ha advertido de las movilizaciones continuarán si las mesas de negociación no avanzan en la medida en la que los sindicatos quieren.

Carmona ha lanzado el reto de mantener la presión en la calle para que se traslade a las mesas de negociación y sientan, ha dicho, "la presión en la nuca".

Si las negociaciones no dan resultado, la propuesta de este dirigente sindical será la de una huelga general, pero "no de un día", ha advertido, sino para garantizar que se va a parar el país y que quien tiene que legislar no lo haga "de espaldas" a los ciudadanos.

El sindicalista ha defendido que el problema no es de buenos o malos políticos, sino de que en los partidos hay "mala gente", que hizo recaer la crisis en los más desfavorecidos.

Ha advertido de que los sindicatos no van a consentir que se acentúe la brecha salarial entre hombres y mujeres, al tiempo que ha defendido una sanidad para todos, una educación adaptada al desarrollo tecnológico, y medidas para que los jóvenes accedan al mercado de trabajo y los investigadores no tengan que marcharse del país.

Ha reprochado al PP que en su último congreso nacional no cambiara nada con el argumento de que las cosas se están haciendo bien y a la patronal que reclame incentivos para el consumo interno, cuando paga salarios de miseria.