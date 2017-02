Absuelven a acusado de abusos a una menor porque ella no fue convincente

Santander, 20 feb (EFE).- La Audiencia de Cantabria ha absuelto a un hombre acusado por una sobrina de su mujer menor de edad de abuso sexual porque la declaración de la supuesta víctima no resultó "ni clara, ni convincente".

La mujer denunció que en diciembre de 2014, cuando ella tenía 16 años, este familiar había intentado besarla en el bar que regentaba en Torrelavega, donde habían estado bebiendo, y la había obligado a hacerle una felación.

En una sentencia hecha pública hoy por la sección primera de la Audiencia de Cantabria, que juzgó el caso en diciembre de 2016, el tribunal considera probado que el acusado propuso a la menor tomar bebidas alcohólicas con la excusa de que la veía muy estresada y le sirvió un combinado y varios chupitos de tequila hasta que ella dijo que se sentía mareada.

Sin embargo, añade la sentencia, no consta que la besara con ánimo libidinoso y tampoco que la obligara a hacerle una felación.

El tribunal basa su decisión en la declaración de la víctima, que, de forma "fría" y de una manera que no resultó "convincente", relató los supuestos tocamientos.

Y explica que la menor contó que en el momento de la felación ella estaba subida en una banqueta y el hombre de pié y que le puso el pene en la boca, con lo que no es posible que sucediera de la forma narrada.

Según el tribunal, la declaración arroja una sombra de dudas sobre toda la incriminación.

Además, explica que la mujer ha padecido problemas con el alcohol y hace unos años denunció una violación que no fue cierta tras haber bebido, con lo que se relaciona la ingesta etílica con la percepción de acontecimientos que no se corresponden con la realidad.

"La situación no puede considerarse sustancialmente distinta en este caso, pues aparece un aturdimiento provocado por el alcohol, con el efecto que ello produce sobre" la mujer, añade y explica que en una conversación con una amiga a través de las redes sociales reconoció que no sabía si lo sucedido era "una mala pasada de su mente" y que podía no ser real debido a lo bebida que estaba.