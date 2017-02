Ex alcalde de Corvera dice que él firmaba lo que le pasaban los técnicos

Santander, 20 feb (EFE).- El excalcalde de Corvera de Toranzo Miguel Ángel Ruiz ha dicho hoy en la Audiencia de Cantabria que él se limitaba a firmar los informes que le hacían llegar los técnicos municipales, que se ocupaban de todos los asuntos urbanísticos y en quienes "siempre tenía confianza".

Ruiz y la esposa de su antecesor al frente de la Alcaldía, José Luis Quevedo, se han sentado en el banquillo, acusados de urdir un plan para construir una vivienda unifamiliar en unos terrenos rústicos en contra de la normativa.

La fiscal reclama tres años de prisión para el excalcalde por falsedad en documento público y prevaricación urbanística, además de la inhabilitación para cargo público durante once y el pago de una multa.

Para la mujer de Quevedo pide ocho meses de cárcel, cinco años de inhabilitación y una multa, como cooperadora necesaria en ambos delitos.

También solicita que la vivienda sea demolida, petición a la que se ha adherido la acusación particular, que pide para ambos penas más duras.

Las supuestas ilegalidades urbanísticas fueron denunciadas en 2010 por el presidente de la junta vecinal de Villegar, la pedanía en la que fue construida la vivienda.

Miguel Ángel Ruiz pertenecía al mismo partido que Quevedo y accedió a la Alcaldía en 2003, cuando su antecesor fue condenado a cinco años de prisión por un delito urbanístico e ingresó en prisión.

Fue alcalde hasta 2007, cuando perdió la mayoría absoluta y en esas elecciones iba también en la lista la hija de Quevedo.

Durante su declaración en el juicio ha insistido en que él firmo los documentos que le entregaron en una carpeta, que habían sido redactados por los técnicos, que no sabía si la finca estaba descrita como rústica y que no tiene conocimientos sobre urbanismo.

Ha explicado que estudió hasta octavo de EGB y que simultaneaba su trabajo de conductor con su cargo de alcalde.

Sobre el convenio que supuestamente firmó con la acusada, ha dicho que era una cesión como las que "se hacían muchas veces" y que creía que era buena para el pueblo.

También ha afirmado que su relación con la mujer de Quevedo era "una amistad normal". "Tenía la misma relación que con otros vecinos, hola y adiós y hablar un poquito", ha apuntado.

Según la acusada, en 2004 un tío de su marido les dejó una casa en herencia y pensó en convertirla en una residencia de ancianos porque creyó que era "un negocio en auge". Compró unos terrenos que estaban al lado como parte de un lote para destinarlos a aparcamiento, pero como no consiguió licencia para la residencia, pensó en construir una casa.

Entonces, ha relatado, se puso en manos de un aparejador al que contrató y fue "siguiendo los pasos" que le marcaba. "Yo confío en él y creo que está todo bien", ha resumido.

La encausada ha señalado que sabía que la finca era parte rústica y parte urbana porque se lo había dicho el aparejador, que creía que "todo era legal" y que cuando construyó la casa, se la vendió a su hijo y a su nuera.

Ha dicho también que la denuncia del pedáneo de Villegar pudo responder, en su opinión, a razones políticas o a que tenía un negocio que "toca" con los que llevaba ella.

Uno de los testigos que ha declarado durante la vista ha sido el aparejador al que contrato. "Esto no es ni el Algorrobico ni el alto del Cuco. Es una casuca en un puebluco que la hace una madre a su hijo para tenerlo cerca", ha afirmado.

Ha insistido en el carácter "marginal" de los terrenos, que ha descrito como "una escombrera" y ha destacado que los hechos ocurrieron hace diez años y que ahora las cosas "se hacen bastante mejor".

Para la fiscal, ha quedado acreditado que los dos acusados establecieron "una maniobra burda pero no ingenua" para construir una casa en unos terrenos en los que cualquier otro particular no podría haber construido.

Según el ministerio público, manipularon un documento, añadiendo un triángulo para "conseguir una realidad distinta a la del registro de la propiedad" y poder construir en una finca rústica de 585 metros, cuando la ley dice que solo puede hacerse una vivienda en suelo no urbanizable si está vinculada a una explotación agropecuaria y sobre mil metros de terreno.

A juicio de la defensa del exalcalde, en la vista no se logrado probar ilícito alguno y la "tesis más verosímil" es que éste se haya generado "en la trastienda de los técnicos".

El abogado defensor ha hecho hincapié en que el excalcalde tiene "un desconocimiento absoluto" sobre urbanismo y ha calificado de "inaudito" que no se haya formulado acusación alguna contra los técnicos.