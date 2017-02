Pleno aprueba tomar en consideración la modificación del la Ley del Suelo

Santander, 6 feb (EFE).- El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado hoy, con el voto en contra de Podemos, la proposición de ley presentada por los grupos socialista y regionalista para modificar la Ley del Suelo.

Una modificación por la vía de urgencia que obedece, según el Gobierno regional, a la necesidad de adaptar esta normativa a la realidad de las futuras explotaciones mineras en la Comunidad Autónoma y para "realizar un mejor aprovechamiento de los recursos minerales de la región, haciéndolas además mucho más sostenibles medioambientalmente y creando riqueza y empleo".

La modificación de la ley, que permitirá extraer zinc en Reocín, abre la posibilidad de desarrollar actividad minera en el subsuelo de cualquier suelo rústico de Cantabria si es compatible con su protección y deja fuera de esa actividad los hidrocarburos líquidos y gaseosos

Sin embargo, según Verónica Ordóñez (Podemos), en realidad la modificación "no solo es una chapuza que no hay por donde cogerla", sino que además "abre las puertas al fracking (fractura hidráulica)" al eliminar la potestad del gobierno autonómico y de los ayuntamientos de denegar los permisos para la instalación de infraestructuras fuera del suelo rústico de especial protección minera.

Extremo que han rechazado los portavoces de los grupos socialista y regionalista, Silvia Abascal y Pedro Hernando respectivamente, quienes has enfatizado que la modificación de la Ley del Suelo que se plantea deja fuera de esa actividad los hidrocarburos líquidos y gaseosos, que "se rigen por una normativa específica", según destaca Abascal.

Pero, también el diputado popular José Manuel Igual, aunque su grupo también ha votado a favor de esta proposición de ley, ha opinado que es cierto que "se abre una puerta" al fracking que el PP "tratará de enmendar", porque la fractura hidráulica "se hace sobre rocas, no sobre gases o hidrocarburos".

Ordóñez ha considerado que es difícil reunir en una iniciativa parlamentaria "tantas cosas mal hecha", y ha considerado que la proposición de ley es un "desastre" en la forma en la que se quiere tramitar, una "chapuza" en su contenido y "patética" en cuanto a su motivación.

Para la diputada de Podemos, la iniciativa viene a "allanar el camino a un fondo de inversión canadiense"; y también ha negado que haya una "minería limpia", porque se trata de la actividad industrial que tiene mayor impacto ambiental.

En este sentido, Abascal ha hecho hincapié en que la modificación de la ley "no exonera del cumplimiento de la legislación sectorial y ambiental", agregando que si el proyecto de Reocín si no cumple con la normativa ambiental "no se autorizará".

Además, ha señalado que con la nueva Ley del Suelo Cantabria contará con un marco normativo "innovador y único en España".

Hernando ha explicado que con esta norma se regula por primera vez en Cantabria la posibilidad de que sean autorizadas en suelo rústico las actividades incluidas en el ámbito de la Ley de Minas, así como las construcciones, infraestructuras e instalaciones vinculadas a ella.

También ha señalado que el objeto de la iniciativa no es otro que "regular de forma directa, específica y completa" la posibilidad de que sean autorizadas en el subsuelo rústico de Cantabria las actividades mineras incluidas en la Ley de Minas, así como las construcciones, infraestructuras e instalaciones vinculadas a ellas.

José Manuel Igual ha insistido en que en el proyecto de Reocín podría haber alguna afección posterior, incluso peor que el fracking, si no se tratan adecuadamente los residuos.

Y ha precisado que el apoyo de su grupo a la toma en consideración de la modificación de la ley no se debe atender que como un "apoyo anticipado" a la ley, sino a acortar los plazos porque el PP considera que el proyecto de Reocín puede ser bueno para Cantabria y para la comarca del Besaya.

Para Igual es necesario ser "especialmente finos" a la hora de tramitar la nueva Ley del Suelo y "tomar muchas cautelas" para que se garantice la seguridad jurídica.

También el portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha destacado que aceptar la tramitación de la ley con carácter de urgencia "no supone estar de acuerdo con ella", sino facilitar que se pueda desarrollar la iniciativa minera de Reoción, porque "Torrelavega y su comarca merecen que un proyecto de estas características cristalice".

No obstante, Gómez ha considerado que la puerta que se abre es "todavía muy lejana", por lo que a su juicio no conviene aún "despegar los pies de la tierra".

Una vez aprobada la toma en consideración de la proposición de ley de modificación de la Ley del Suelo, la Mesa del Parlamento acordará su envío a la Comisión competente y la apertura del plazo para solicitar comparecencias y posterior plazo de presentación de enmiendas.