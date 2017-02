Scorpions vende la mitad del aforo de su concierto en Torrelavega en 7 días

Torrelavega, 21 feb (EFE).- El grupo alemán Scorpions ha vendido en una semana la mitad del aforo para su concierto del miércoles 12 de julio en los campos del Malecón de Torrelavega, que se desarrollará dentro de los actos del Año Jubilar Lebaniego

En un comunicado, la empresa promotora detalla que solo quedan disponibles 4.500 entradas que se pueden adquirir a través de la web del grupo (www.scorpionstorrelavega.com) o de los canales oficiales de venta online (www.marcaentradas.com, www.ticketmaster.es, www.elcorteingles.es/entradas y www.entradasatualcance.com).

Hay cinco tipos de entradas, todas sin numerar, que van desde la grada fondo al precio de 32 euros hasta la de pista Premium que se puede adquirir a 72 euros, cantidades a las que se debe sumar entre 3 y 7,20 euros de gastos de gestión.

Estas últimas entradas incluyen acceso por puerta exclusiva a las primeras filas del césped, en zona acotada, pulsera conmemorativa; baños y barra exclusivos en esa zona.

Además, hay ocho puntos de venta oficiales repartidos por Cantabria donde se podrán adquirir pases de pista a 42 euros, gastos de gestión incluidos.

Fuera de Cantabria se pueden adquirir las entradas en cualquier oficina de Correos o en los departamentos de venta de entradas de El Corte Inglés.

El concierto de Scorpions forma parte del programa de actividades que el Gobierno de Cantabria ha organizado para la celebración del Año Jubilar Lebaniego y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Torrelavega.

Tras la gira del año pasado por España, la banda de Klaus Meine, Rudolf Schenker y Mathias Jabs acompañados de Pawel Maciwoda y Mikkey Dee llegan a Torrelavega continuando la presentación de su último y exitoso trabajo "Return to Forever".

Con más de 50 años sobre los escenarios y más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, Scorpions presentará en Torrelavega nuevos temas y otros clásicos de su repertorio como "Blackout", "Rock You Like a Hurricane", "Wind of Change" o "Still Loving You".