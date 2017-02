Cantabria pide a Educación que clarifique su postura sobre las oposiciones

Santander, 22 feb (EFE).- El consejero cántabro de Educación, Ramón Ruiz, ha pedido hoy al Ministerio de Educación que "clarifique su postura" respecto a la convocatoria de oposiciones en la función publica docente y convoque de forma "inmediata" una Conferencia Sectorial para hablar de este "tema de vital importancia".

Ruiz ha hecho estas declaraciones en un comunicado, en el que habla de unas afirmaciones de la Dirección General de Evaluación del Ministerio de Educación sobre que la tasa de reposición no se va a fijar hasta que no se aprueben los presupuestos del Estado y que "no se pueden convocar oposiciones en las comunidades, amenazando con impugnarlas".

El consejero cántabro (PSOE) pide al ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, que "no use las oposiciones como medida de presión en las negociaciones de la Ley de Presupuestos".

Y considera "insostenible y kafkiana" esa situación, así como las "manifiestas discrepancias entre distintos ministerios y portavoces del Partido Popular (en Andalucía, por ejemplo)".

Por ello, Ruiz ha remitido hoy, miércoles, una carta al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, para que defina "cuál es su posición en un tema de tanta trascendencia para la enseñanza de Cantabria".

También el consejero cántabro explica que su director general de Innovación, Alonso Gutiérrez, acudió ayer a una comisión general de Educación, que convocó el Ministerio, en la que ya exigió que se celebrará de forma inmediata la conferencia sectorial para hablar de este asunto.

La Consejería de Educación entiende que "hay base legal para respaldar la oferta de empleo docente que se ha acordado con las organizaciones sindicales de la Junta de Personal y que no se sobrepasan en ningún caso la tasa de reposición existente en 2016".

Este departamento ya ha convocado el 1 de marzo una mesa técnica con la Junta de Personal Docente para hablar de este asunto.