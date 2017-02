Colegio de Abogados dice que IVA en turno de oficio pone en riesgo el sistema

Santander, 22 feb (EFE).- El decano del Colegio de Abogados de Cantabria, Andrés de Diego, ha dicho que el pago del IVA en la justicia gratuita "pone en riesgo" este servicio, supone "burocratizar" el sistema, y podría repercutir en la negociación para actualizar las retribuciones que paga el Gobierno regional.

De Diego ha explicado en una rueda de prensa que la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda ha decidido imponer el IVA a los abogados que prestan servicio en el turno de oficio.

Lo ha hecho a través de una consulta vinculante, que tiene fecha de 26 de enero, y que en Cantabria comenzaría a aplicarse en abril, cuando está prevista la próxima declaración tributaria del turno de oficio de los abogados.

La Dirección General de Tributos impone el IVA basándose en una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que ha establecido que en Bélgica la justicia gratuita debe someterse a ese impuesto.

Pero el decano del Colegio de Abogados sostiene que el caso de la justicia belga no es equiparable al español. "El sistema belga no tiene ninguna relación con el español, porque no garantiza de manera pública y obligatoria la justicia gratuita como lo hace el ordenamiento jurídico español", sostiene.

La Abogacía recalca que la justicia gratuita es un "elemento esencial" del Estado de Derecho, y por ello se garantiza en la Constitución para quienes acreditan insuficiencia de recursos.

Andrés de Diego advierte de que si la justicia gratuita está sometida al IVA se producirá un incremento de los costes que asume la Administración, en este caso la Consejería de Presidencia y Justicia de Cantabria, que es la que abona a los abogados por este servicio al estar transferidas las competencias.

El beneficiario del servicio no se ve afectado por la decisión de la Dirección General de Tributos, precisamente porque es la Consejería la que retribuye ese servicio del turno de oficio con unas indemnizaciones fijadas en un baremo.

De Diego también alerta de que la decisión de aplicar el IVA supone "burocratizarlo", porque los abogados tendrán que emitir facturas trimestralmente y hacer declaraciones fiscales.

Hasta ahora era el Colegio de Abogados el que recibía directamente el dinero del Gobierno de Cantabria y se lo transfería a los letrados sin que hubiera ninguna obligación administrativa añadida.

El Colegio de Abogados de Cantabria tiene más de 1.200 colegiados, y de ellos alrededor de unos 540 ejercen el turno de oficio.

El decano destaca que ha habido "mucha inquietud" por esta decisión de que la justicia gratuita lleve el IVA. "Que a mí me conste no se han producido solicitud de baja del turno de oficio, pero sí mucha preocupación por el cumplimiento de las obligaciones fiscales", agrega.

Por eso, el Consejo de la Abogacía Española está pidiendo que no se aplique el IVA a la justicia gratuita, una reivindicación que, según De Diego, comparte el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Además, hay iniciativas en el Congreso de los Diputados del PSOE, Podemos y Ciudadanos, en ese sentido de que no se imponga el IVA al turno de oficio.