El Supremo confirma la orden de clausura del punto limpio de Astander

Astillero, 22 feb (EFE).- El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso de casación que Astilleros de Santander S.A. (Astander) había presentado contra la orden de clausura de su planta de tratamiento y gestión de residuos de Astillero, que ocupa terrenos de dominio público marítimo-terrestre.

La orden de clausura se había producido en una sentencia de la Audiencia Nacional de 10 de noviembre de 2015, en la que se estimaba el recurso que Arca había interpuesto contra una resolución de 2005 de la Dirección General de Costas que otorgaba a Astander autorización para instalar este punto limpio.

Esa autorización era anulada por ser contraria a derecho, en concreto, por vulnerar la Ley de Costas, y por existir discordancia entre el informe de impacto ambiental del punto limpio y la autorización ambiental integrada al describir el proceso productivo.

En concreto, apuntaba que el primero prevé como finalidad de la instalación la recogida y tratamiento de los residuos del astillero pero el segundo incluye también almacenar y tratar los generados en otras industrias cercanas, siendo ésta su verdadera finalidad.

Entonces, la sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional entendía que la dimensión del punto limpio era "muy superior" a las necesidades del astillero y que el uso para almacenar y tratar residuos de origen ajeno al propio astillero no tenía justificación para su emplazamiento en el dominio público marítimo-terrestre.

También destacaba el riesgo que para el medio ambiente entraña la ubicación, por su proximidad al mar, y que tan solo se valoraron dos alternativas para situarla, ambas en la parcela de dominio público marítimo-terrestre en la que se ubica Astander.

Ahora, la sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, en una sentencia de fecha 16 de febrero, entiende que la empresa debió justificar y demostrar que las operaciones de almacenamiento y tratamiento de residuos no pueden tener otra ubicación que no sea ese dominio costero, algo que no ha hecho.

Asimismo recuerda que, de acuerdo a la Ley de Costas, únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que "por su naturaleza no puedan tener otra ubicación".

Es por lo que apunta que su admisión debe ser sumamente restrictiva y exigirse "una cumplida, cabal y rigurosa" acreditación y "no por razones de interés o conveniencia".

Tampoco entiende que se haya justificado el emplazamiento del punto limpio en el dominio público marítimo-terrestre ya que, al menos, los residuos ajenos al astillero podrían tener otra ubicación diferente, fuera del demanio.

A lo que añade que en la instalación no van a almacenarse y tratarse residuos exclusivamente del astillero sino también otros llegados de industrias cercanas, por lo que no se puede justificar la ausencia de alternativas de emplazamiento para el punto limpio en que éste iba a servir para almacenar y tratar los residuos del propio astillero.

Además, afirma que es "evidente" que "al menos los residuos ajenos al astillero" podían tener una ubicación fuera del dominio público marítimo-terrestre y, por tanto, al ocupar con esa finalidad dicho dominio se ha infringido la Ley de Costas.

La sala de lo Contencioso-Administrativo del TS impone las costas al recurrente, a Astilleros de Santander, S.A., con un límite de 4.000 euros más IVA.