Diego ofrece a Buruaga que proponga mitad de Ejecutiva si él gana el 8 marzo

Santander, 23 feb (EFE).- El presidente del PP cántabro, Ignacio Diego, que aspira a renovar el cargo, ha planteado a la secretaria autonómica, María José Sáenz de Buruaga, que también ha anunciado su candidatura, una oferta para que ella proponga la mitad del Comité Ejecutivo si él gana la primera vuelta del proceso congresual el 8 de marzo.

Diego lo ha dicho así a los periodistas, a los que ha convocado en el Parlamento regional para trasladar esta oferta que, según ha destacado, busca acabar "el mismo día 8" con el proceso de "disgregación" de un partido como el PP, "que siempre ha estado unido" porque "ése es uno de sus valores más importantes".

El líder del PP ha añadido que trasladará en breves momentos esta oferta a Sáenz de Buruaga, y ha explicado que su propuesta incluye que ella se integre en el Comité Ejecutivo si así lo desea.

Esta oferta en caso de que él logre más apoyos el día 8 de marzo, cuando los afiliados que se inscriban votarán a los compromisarios y las candidaturas, no incluye la presidencia del partido.

El objetivo, según ha abundado Diego, es llegar al día 25 de marzo, cuando se celebrará el duodécimo Congreso Regional, con una sola lista, que sea "de integración" y "de unidad".

Y ello para que "todas las distintas visiones del PP estén integradas en una sola lista que haga más fuerte" y "mejor organizado" al partido.

Diego ha insistido en que el PP está llamado a aportar soluciones para Cantabria, una tierra "necesitada de ellas".

También ha hecho hincapié en la importancia de la unidad para los afiliados y simpatizantes de su partido, que, según ha reconocido, están "seriamente preocupados" por la situación actual, a raíz de las dos candidaturas anunciadas por Sáenz de Buruaga y por el propio Diego.

El líder popular ha manifestado que antes de llegar a este punto ya había hecho ofertas a la secretaria autonómica, tanto en Cantabria como en reuniones con presencia de la dirección nacional del partido.

Ha asegurado que han sido propuestas "especialmente generosas de integración", pero ha lamentado que "no tuvieron respuesta favorable" por parte de Sáenz de Buruaga.

"Ahora en la situación en la que estamos, entiendo que no habiéndolas aceptado antes, no hay razón para que las aceptara salvo que el día 8 yo en este proceso de elección de primarias tenga más votos que ella. En ese momento yo me comprometo con todo el PP de Cantabria a abrir la mitad de mi lista a que sea propuesta por María José", ha abundado.

De este modo, Diego estaría dispuesto a "escuchar todas las propuestas" de la secretaria autonómica para conformar una lista, y el Comité Ejecutivo lo conformarían entre los dos, ha dicho.

El presidente del partido ha agregado que las ofertas que hizo con anterioridad fueron "bastante más generosas" que la que ha hecho hoy en alguno de los casos.

"Algunas de ellas pasaban porque ella presidiera una lista del PP conformada como yo ahora le ofrezco hacerla a ella. Yo renunciaba a ser el presidente del Partido Popular, le ofrecía mi apoyo a María José, a condición de que la lista que ella presidiera fuera de integración, en la que yo propusiera nombres para conformar la mitad de esa lista", ha detallado.

Los periodistas han preguntado al presidente del PP cántabro qué ha pasado para que la relación con la número 2 del partido, que le acompañó en el Gobierno como vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales, haya llegado a este punto.

"Seguro que hay muchas teorías, y yo no les puedo dar una, porque no la conozco", ha contestado.

Ante la insistencia en las preguntas, ha contado que en sucesivas reuniones que tuvo desde noviembre con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, e incluso con el líder del partido, Mariano Rajoy, le trasladaron la idea de que él siguiera al frente de la organización en Cantabria si era su deseo y no tenía impedimentos.

Según ha indicado, trasladó a Sáenz de Buruaga y al resto del Comité Ejecutivo los términos y lo que se habló en esas reuniones, que era "la confianza de la dirección nacional para seguir liderando el partido a partir de este Congreso".

"Y hasta el 13 de enero, día en que María José me vino a plantear que se iba a presentar, yo no puedo decirles qué ha mediado", ha concluido.