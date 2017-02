El Gobierno aprueba mañana el real decreto ley de reforma de la estiba

Madrid, 23 feb (EFE).- El Gobierno aprobará mañana el real decreto ley de reforma de la estiba, obligado por una sentencia europea, sin consenso con el sector, y que espera que sea convalidado en el Congreso para evitar una multa.

"Tendríamos que pagar de nuestros bolsillos millones y millones de euros", ha afirmado hoy el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en una rueda de prensa en la estación de metro de Cercanías de Nuevos Ministerios de Madrid.

De la Serna ha señalado que este real decreto es "el límite de flexibilización máximo" que ha permitido la Comisión Europea (CE), tras unas negociaciones "durísimas".

El ministro ha insistido en que, a partir de ahí, los sindicatos de estibadores y las empresas disponen de un año para hacer los ajustes necesarios dentro de la negociación colectiva.

Los estibadores y la patronal Anesco están reuniéndose estos días en una mesa de negociación colectiva, bajo la mediación del presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, para intentar lograr un acuerdo sobre cuestiones como la subrogación de los actuales trabajadores, los requisitos de formación o la organización del trabajo.

Tras un encuentro celebrado ayer, que terminó sin acuerdo, ambas partes volverán a la mesa de negociación el próximo martes, al tiempo que los estibadores mantienen su preaviso de huelga para nueve jornadas de paros parciales durante tres semanas en el mes de marzo, su "única herramienta para defenderse y manifestar su malestar con el decreto", según los sindicatos.

Las organizaciones sindicales están convencidas de que podrán llegar a un acuerdo con la patronal y confían en que se pueda introducir modificaciones al texto del decreto en su tramitación parlamentaria, vía enmiendas.

Sin embargo, De la Serna ha aclarado que si se introdujeran enmiendas, el decreto se encontraría con la negativa por parte de la CE, con lo cual no sólo no se evitaría la multa de 134.000 euros diarios, sino, además, no se detendría el proceso.

El ministro ha agregado que el proceso se detendrá y habrá un desestimiento en el mismo momento en que exista la convalidación del documento por parte del Parlamento.