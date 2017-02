Diego pide "sosiego" en el discurso y actuar en "bloque" tras el congreso

Santander, 26 feb (EFE).- El presidente del PP de Cantabria, Ignacio Diego, ha pedido hoy "sosiego" y no recurrir a discursos "hirientes" y ha abogado por dejar atrás las diferencias después del congreso regional y trabajar como un "bloque" a partir del día 26 con el objetivo de recuperar la Presidencia regional.

Diego, que ha anunciado que optará a la reelección en ese congreso, se ha manifestado así hoy en un encuentro de trabajo con destacados militantes y exaltos cargos del partido en Santander en el que ha vuelto a apelar a la unidad, según ha informado en un comunicado.

En su intervención ha pedido que a partir del día siguiente al congreso regional del 25 de marzo todos en el partido trabajen "como una sola voz, leal y comprometida, y en una única dirección" para aportar soluciones a los cántabros que ven al PP como un valor "indispensable tras dos años de gobierno de la coalición PSOE-PRC-Ciudadanos".

"Somos compañeros, amigos, y nos une un partido necesariamente colectivo y común", ha alegado Diego, quien ha dicho que el PP "solo" será útil si sus miembros actúan "como un solo bloque", lo que considera que ha sido la "seña de identidad y va a seguir siéndolo" del partido.

Y ha apostado por una formación que haga del diálogo "su mejor argumento y, por supuesto, que explore todas las opciones para llegar a acuerdos con la sociedad y el resto de formaciones políticas pero siempre con la premisa irrenunciable de que favorezcan al conjunto de los ciudadanos".

Diego ha lamentado, en este sentido, que la candidatura alternativa se haya enrocado hasta el momento en posiciones "excluyentes" y haya renunciado a su propuesta para integrarse en el diseño del nuevo Partido Popular.

Sin embargo, ha señalado que sigue siendo "optimista" y ha manifestado que mantiene su propuesta para una lista única, no solo porque crea "que es lo mejor y porque haya trabajado en ese sentido hasta el penúltimo aliento junto a la Dirección Nacional", sino porque es el sentimiento que le expresan a diario los militantes a los que siempre ha estado ahí para escuchar, ha asegurado

"Desoír el mandato que nos expresan nuestros afiliados no me parece prudente, pero sé que al final se les hará caso. Aquí no sobra nadie, como nos dejó claro en el Congreso Nacional nuestro presidente Mariano Rajoy, y ese es el único horizonte posible. No puedo ni imaginar que haya gente en el partido que no quiera sumarse a un cambio tranquilo que nos conduzca a la Presidencia de Cantabria", ha argumentado Diego.

Y ha insistido en que el congreso regional debe servir para reconocer "errores y conducir el partido, sin experimentos ni exclusiones, a una unidad que permita traducir el apoyo de la mayoría social en nuevas responsabilidades de gobierno". "Con nuevas caras, y nuevas ideas y soluciones", ha añadido.

Para ello, Diego considera "indispensable" que todas las comarcas de Cantabria tengan representación en la lista para las próximas elecciones autonómicas de 2019 "para recuperar la Presidencia de Cantabria. "Los alcaldes y números uno deben de tener más peso", ha sentenciado.

En este sentido, ha argumentado que "los alcaldes y números uno" del PP en los distintos municipios son la base territorial del partido y quienes mejor conocen las necesidades de los ciudadanos, por lo que ve "justo" modificar la organización para garantizar que participen en el diseño de la lista autonómica. "Se trata de sumar para avanzar, de unir para sumar, y no de dividir a golpe de ocurrencias para retroceder", ha concluido Diego.