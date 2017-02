Música clásica, ballet y homenaje a Dire Straits, en el programa del Palacio

Santander, 26 feb (EFE).- La música clásica, a cargo del joven violonchelista Gabriel Ureña, y la danza clásica de "La Cenicienta", de la mano del Ballet del Teatro Nacional de Wiesbaden, protagonizan la programación del Palacio de Festivales de Cantabria, que esta semana también acogerá un homenaje a Dire Straits.

Esta programación semanal arrancará el próximo viernes, 3 de marzo, a las 20.30 horas en la Sala Pereda, que acogerá el recital de uno de los solistas de violonchelo más prometedores del panorama musical no sólo español sino también internacional.

Ureña interpretará piezas de Beethoven, Brahms, Schumann y Prokófiev acompañado al piano por Patxi Aizpiri, ha informado el Palacio de Festivales en un comunicado

A pesar de su juventud, Gabriel Ureña ha desarrollado a pesar de su juventud una intensa carrera profesional que le ha permitido colaborar con importantes orquestas y ofrecer recitales, entre otros países, en España, Italia, Francia, Suiza, Alemania, Noruega, Austria y Corea del Sur.

Galardonado con numerosos premios nacionales como el de Arquillos (Jaén) y Ciudad de Manresa, su admisión para cursar un postgrado en la Escuela de Música de Fiesole (Italia) en la cátedra de Natalia Gutman en 2012 marca el despegue de su trayectoria internacional, siendo becado en 2013 por el añorado maestro Claudio Abbado para proseguir sus estudios en Italia.

La siguiente cita del Palacio de Festivales será con la danza clásica al día siguiente, sábado, en la Sala Argenta, que es el escenario elegido para que el Ballet del Teatro Nacional de Weisbaden interprete "La Cenicienta", de Sergei Prokófiev, a partir de las 20.30 horas.

La programación semanal se cerrará la actuación de "The Very Best of Dire Straits", que ofrece el mejor espectáculo internacional homenaje a la banda británica, en el que se repasan sus grandes éxitos con una puesta en escena única y 9 músico sobre el escenario.