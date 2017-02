Diego y Saénz de Buruaga no se reúnen, pero piden debates "serenos"

Santander, 27 feb (EFE).- El presidente del PP cántabro, Ignacio Diego, y la secretaria autonómica, María José Sáenz de Buruaga, no han podido reunirse esta tarde para tratar la propuesta del líder del partido de elegir entre los dos una lista de consenso para el congreso, pero, por separado, han pedido debates serenos.

Diego y Sáenz de Buruaga, que han anunciado su intención de presentarse para presidir el partido en el duodécimo Congreso Regional, piden a los militantes y cargos del partido "serenidad" y "tranquilidad" en el debate y en los mensajes públicos en redes sociales.

La secretaria autonómica tenía previsto un acto en Laredo y otro en Torrelavega esta tarde, por lo que ha abandonado la sede del Parlamento, donde en principio iba a celebrarse un encuentro con Diego que no será posible en la jornada de hoy.

Diego y Sáenz de Buruaga, que sí han hablado por teléfono, tampoco han quedado emplazados por el momento para una nueva reunión, según han dicho a los periodistas fuentes del entorno de la secretaria autonómica.

Esas fuentes han explicado que Sáenz de Buruaga quería pedir a Diego que hicieran los dos juntos un llamamiento para pedir un "debate sereno" y tranquilidad en redes sociales a cargos y militantes del partido.

Pero al final esa petición se ha hecho por separado: el presidente del partido la ha formulado en unas declaraciones a los periodistas y Sáenz de Buruaga por medio de redes sociales.

Ante los medios de comunicación, Diego ya mandó esta mañana a todos los afiliados y simpatizantes "un mensaje de serenidad, de sensatez, la propia del Partido Popular".

Sáenz de Buruaga, por su parte, ha pedido "a la familia" del PP cántabro en Twitter "un debate tranquilo que huya del insulto y la ofensa personal" y "no destruya lo que tanto ha costado levantar".

Hoy en el Parlamento se celebra el habitual pleno ordinario de los lunes, durante el cual Diego y Sáenz de Buruaga ha abandonado el hemiciclo. Sin embargo, no han podido tener la reunión que esta mañana propuso el presidente del partido.

Diego dijo en declaraciones a los periodistas que iba a proponer a la secretaria autonómica elegir entre los dos a un grupo de diez personas -cinco cada uno- para que elabore una lista consensuada para el Congreso Regional del 25 de marzo.

Fuentes cercanas a Sáenz de Buruaga han aclarado esta tarde que el presidente del partido y la secretaria autonómica no han hablado de esta propuesta, ni tampoco han fijado, por el momento, una fecha para una nueva reunión. "Pero eso no quiere decir que no hablen en un futuro", precisan.

Diego, por su parte, ha declinado hacer comentarios a los periodistas que se han acercado esta tarde al Parlamento ante la posibilidad de que se celebrara ese encuentro entre los dos futuros candidatos.

Esta mañana, en declaraciones a los medios de comunicación, el presidente del PP de Cantabria explicó que su propuesta no supone hablar "de sillones". "Yo hablo de personas, de afiliados, de militantes que quieren a su partido y que quieren a Cantabria. Que quieren una lista integradora y que quieren, por encima de todo, acabar con las divisiones", afirmó.