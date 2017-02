Merino critica conspiración que pone a Buruaga al frente de puñalada a Diego

Santander, 27 feb (EFE).- La senadora del PP Esther Merino critica el "fraude" de la candidatura de la secretaria general del partido en Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y lamenta las "conspiraciones" que la han "colocado" al frente "de una encomienda para dar una puñalada" al presidente, Ignacio Diego.

Sáenz de Buruaga anunció a mediados del mes de febrero que se presenta para presidir el PP cántabro, y días más tarde Diego también dijo que aspira a renovar el cargo.

"Nunca pensé que en mi partido, mejor dicho el partido de toda la familia popular, pudieran existir personas que como sucedía en la antigua Roma, por medio de las conspiraciones y calumnias llegasen a intentar asesinar a quien les estorbara para mantenerse o llegar al poder, incluso entre aquellos que tenían relaciones filiales", dice la senadora en su perfil de Facebook.

Merino añade que "de vez en cuando" tiene que "pellizcarse" para sentir que no está "sumida en un cruel sueño", en el que "las conspiraciones de unos pocos han colocado con adulaciones falsas, malintencionadas y medidas" a la secretaria general, María José Sáez de Buruaga, "a la cabeza de una encomienda para dar la puñalada a quien ha sido durante años casi su hermano" y "mentor político" en la dirección del partido, Ignacio Diego.

"Hasta hace no tanto tiempo pensé que llegado el Congreso de nuestro partido la coherencia, la dignidad, el respeto, la generosidad y, sobre todo, el interés general del partido primaría por encima de cualquier intento de utilizarlo para mantenerse en los cargos o volver a poseerlos aquellos que ya no están y me equivoqué", asevera.

La senadora señala que, por parte de la candidatura de la secretaria general, "se está produciendo una falta de respeto y fraude a toda la militancia y cargos" del Partido Popular.

Merino afirma que "esta corriente" están llevando a cabo unas determinadas actuaciones que sustentan esas consideraciones que hace en su Facebook, y agrega que después del congreso las expondrá.

Y precisa que no habla antes de ello "por no enturbiar la imagen ya bastante dañada de lo que tenía que ser un proceso sereno y sosegado de integración de personas y proyectos de futuro".

La senadora resalta que se trata de unas "artimañas que se están llevando a cabo a la desesperada" para conseguir vencer en este congreso. "Mi pregunta es la siguiente: ¿en estas manos queremos dejar las riendas de nuestro partido?, ¿se puede confiar nuestro partido a aquellos que quieren utilizarle como su reino de Taifas particular para perpetuarse en la dirección o llegar a ella?", subraya.

"Y lo que es más indignante, si han sido capaces de traicionar y renegar como Judas de compañeros de viaje de años y proyecto por intereses meramente particulares y egoístas, ¿que harán con los intereses de los afiliados?", abunda.

En su opinión, "el único que está a la altura" de mantener el partido "unido" y "buscando la integración, dejando rencillas a un lado, y primando el interés general" es Diego.

"A los que puedan pensar que mi apoyo hacia Nacho Diego viene motivado por mi cargo de senadora les diré que ni mucho menos", apunta, antes de destacar que en política "no vale todo". "Respeto, dignidad y principios tienen que marcar nuestra forma de actuar", manifiesta la senadora.

Merino se muestra "segura" de que entre todos los militantes del PP se "recompensará" la "generosidad" hacia el partido de Diego. "Y será nuestro presidente estos cuatro años, y si no es así lo diré alto y claro: lo mejor que me ha pasado es formar parte del proyecto del Partido Popular junto a Nacho Diego y lo mejor que le ha pasado al Partido Popular es que haya sido y sea su presidente", concluye.