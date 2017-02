Parlamento instará a Gobierno a actuar para evitar demoler Vuelta Ostrera

Santander, 27 feb (EFE).- El pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado, con la única oposición de Podemos, instar al Gobierno regional a llevar a cabo de manera inmediata todas las acciones necesarias, dentro de sus competencias, para evitar la demolición de la estación depuradora de Vuelta Ostrera.

Todos los grupos, salvo Podemos que reclama que se cumpla ya la sentencia de demolición, han destacado la necesidad de que impere el "sentido común" y de que, antes de proceder a la demolición de Vuelta Ostrera, se haya construido una nueva depuradora para evitar que se produzca un "grave daño mediombiental"

Así, con el voto favorable de los grupos PRC, PSOE y PP ha prosperado la proposición no de ley de Ciudadanos, defendida por su portavoz, Rubén Gómez, planteada al desestimar el Tribunal Supremo la nueva prórroga solicitada por el Ministerio de Medio Ambiente para presentar los planes ambientales para que se cierre la estación.

Gómez, al igual que Victor Casal (PSOE), José Miguel Fernández Viadero (PRC) y José Manuel Igual (PP), han apostado por que "impere la cordura" y que se plantee una solución que permita mantener en funcionamiento Vuelta Ostrera hasta que se ponga en marcha una nueva estación depuradora.

Sin embargo, Verónica Ordóñez, ha opinado que lo que debe hacer el Gobierno de Cantabria es "mover tierra, mar y aire" para que se cumpla sentencia de demolición, considerando que "más que imperar la cordura, lo que debe imperar es la justicia".

Gómez ha destacado que se debe evitar el perjuicio que causaría a la zona del Saja-Besaya la paralización de la depurada y el coste ecológico que ello supondría.

Y ha opinado que el "órdago" del Tribunal Supremo al Ministerio de que "no aceptará más retrasos" en la demolición de Vuelta Ostrera, en cuanto a que si en marzo no presenta el plan ambiental de la nueva depuradora ordenará su "inmediata demolición", no es un "ultimátum estéril".

También ha considerado que el propio Ministerio ha reconocido la imposibilidad de cumplir con ese plazo de entrega al solicitar el aplazamiento que le ha sido denegado.

Sin embargo, José Manuel Igual ha apuntado que le consta que el plan ambiental "se está haciendo" y que "se van a presentar alternativas".

El diputado popular se ha mostrado partidario de "colaborar" entre todos para "buscar una solución" que, a su juicio, pasaría por firmar un convenio para que "hasta que se construya una nueva estación depuradora se siga con la que hay", porque lo más importante es que "se trate de no perjudicar a los vecinos".

Por su parte, tanto Casal como Fernández Viadero, han recordado que la construcción de la estación depuradora sobre la que pesa sentencia de demolición es una más de las "decisiones unilaterales" del PP que "le salen muy cara a la ciudadanía".

En este sentido, Casal ha subrayado que entre el coste que supuso levantar Vuelta Ostrera y lo que costará construir una nueva depuradora, se habrán gastado más de cien millones de euros en "construir dos depuradoras y derribar una".

Además, ha matizado que quien tiene todas las responsabilidades es el Gobierno de España y que, por lo tanto, "la pelota está en su tejado".

Por otra parte, el diputado popular Íñigo Fernández ha interpelado al consejero de Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, por el calendario de trabajo para la implantación de la Indicación Geográfica Portegida (IGP) para la anchoa del Cantábrico.

La falta de respuesta a las preguntas concretas que le ha dirigido al consejero durante su intervención, ha llevado a Fernández a anunciar la próxima presentación de una proposición no de ley sobre este asunto.

El consejero ha destacado que la IGO es un "paso importante" para el sector, por lo que su departamento está manteniendo reuniones con representantes de los sectores extractivo y conservero para "ir de la mano" con ellos y sacar adelante este proyecto que "ya está puesto sobre la mesa".

Sin embargo, Íñigo Fernández ha hecho hincapié en que la IGP es una "vieja reivindicación" del sector, que si no se ha plasmado ya ha sido por la falta de consenso. Por ello, ha preguntado al consejero con insistencia si ya se ha conseguido el consenso que se precisa.

Además, ha criticado a Oria por anunciar a los medios de comunicación el proyecto de crear un "sello de calidad" para la anchoa, antes de hacer lo propio ante el sector.

Para Íñigo Fernández es un despropósito empezar un proyecto con anuncio, sin tener aún el apoyo del sector, porque, destaca, si el sello de calidad no se hace realidad "se habrá hecho mucho daño" a un "sector del que dependen 1.800 empleos directos y que tiene a 500 tripulantes en la mar".

Para Fernández, la Consejería "no tiene una hoja de ruta" para esta IGP, según deduce del hecho de que Oria no le haya contestado sus preguntas sobre si hay ya un calendario, si se han mantenido reuniones con el resto de comunidades autónomas, y si hay consenso.