Buruaga: PP debe ser lo que quieran bases, no lo que decidan 5 ó 10 notables

Santander, 28 feb (EFE).- La secretaria autonómica del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha dicho que cuantas más personas participen en el proceso congresual, "mejor le irá al partido", que "tiene que ser lo que quieran sus bases" y "no lo que decidan cinco o diez notables reunidos en un despacho".

Sáenz de Buruaga lo ha dicho así en un comunicado, en el que ha subrayado que "el futuro del PP lo deciden sus afiliados" y que "éste es su momento".

La secretaria autonómica celebró ayer sendos encuentros con militantes en Laredo y Torrelavega y hoy se desplazará a San Vicente de la Barquera.

Su mensaje en estos encuentros está dirigido a movilizar a los afiliados en las horas previas al cierre de las inscripciones, que se ha fijado mañana, porque "cuantas más personas participen en este proceso, mejor le irá al partido".

Sáenz de Buruaga sostiene que los retos de una organización "no son atender las preocupaciones personales de sus dirigentes". "No estamos aquí para blindar la situación de nadie. Estamos para abrir el partido, iniciar una nueva etapa, encarar el futuro y ganar las próximas elecciones con un proyecto nuevo dirigido a toda la sociedad de Cantabria", remarca.

La secretaria autonómica afirma que el PP "tiene que ser lo que quieran sus bases", y "no lo que decidan cinco o diez notables reunidos en un despacho".

"Cuando compartimos estos actos, más me convenzo de que el futuro del PP no lo pueden trazar cinco o diez notables reunidos en un despacho a puerta cerrada. En el PP que propongo todos los votos valen igual porque este partido es de todos y no sólo de media docena de notables e ilustres", añade.

Sáenz de Buruaga insiste en que quiere "abrir" el PP, "poner fin a la reclusión en que lleva sumido los últimos años", y "relacionarlo mejor con la sociedad" para "hacer que deje de mirar al pasado y empiece a mirar al futuro". "Y para eso necesitamos que se escuche la voz de todos los afiliados", concluye.