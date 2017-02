PSOE dice que proyecto no recoge alegaciones ni reivindicaciones históricas

Santander, 28 feb (EFE).- El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander, Pedro Casares, se ha preguntado hoy por qué se ha pedido la participación ciudadana para el nuevo proyecto de la senda de Cabo Mayor, porque asegura que el licitado no recoge las alegaciones presentadas ni "reivindicaciones históricas".

Casares hace estas declaraciones a raíz de la información pública del proyecto para finalizar esa senda costera, que ha sacado ayer la Demarcación de Costas.

En un comunicado, el portavoz socialista considera éste "el mismo proyecto" que el presentado en agosto y ha insistido en que no recoge las alegaciones ni propuestas presentadas y las "reivindicaciones históricas siguen sin ser escuchadas".

Entre ellas, ha señalado que no recoge reclamaciones como el cambio de trazado para que se corresponda con la senda natural.

También considera Casares que el proyecto no especifica si se van a eliminar las pasarelas "innecesarias", los puentes "edificados" o "si se van a recomponer los espacios naturales tras los movimientos de tierra que se realizaron". "Dicen que no se van a construir más, pero no nos explican qué se va a hacer con todo lo ya construido y que altera el medio natural de la zona", afirma.

Y el portavoz socialista opina que es "lamentable" que se vayan a invertir 398.588 euros "en revertir todo el hormigonazo que planearon para la zona".

Casares cree que la situación que se ha producido con la senda costera es "lamentable", considera que la actuación del Ayuntamiento "ha dejado mucho que desear" y concluye que hay "muestras de dejadez para dar una solución definitiva a esta zona tan importante de la ciudad".