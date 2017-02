Tres meses de prisión y 1 año de inhabilitación a ganadero que golpeó a perra

Santander, 28 feb (EFE).- La Audiencia de Cantabria ha impuesto tres meses de cárcel y un año de inhabilitación para trabajar con animales a un ganadero que golpeó con patadas a una perra, a la que causó lesiones en la mandíbula y el hocico.

La Audiencia cántabra acepta parcialmente el recurso que presentó este ganadero, y rebaja la pena que inicialmente había impuesto el Juzgado de lo Penal, que era de cinco meses de prisión y un año y medio de inhabilitación.

La sentencia, que es firme, explica que el ganadero golpeó en la cara a la perra, de raza pastor del pirineo, y le causó fracturas en el maxilar superior izquierdo y en los senos nasales.

Además de la pena de cinco meses de prisión y la inhabilitación, el Juzgado impuso al ganadero el pago de una indemnización de 145 euros, y acordó la suspensión de la pena privativa de libertad por dos años a condición de que no volviera a delinquir en ese plazo.

El ganadero recurrió y alegó error en la valoración de la prueba y que no se había demostrado que el propietario del animal, que fue el que denunció, le viera pegándole con un palo.

También adujo que varios testigos habían dicho que la perra le había mordido antes, y que por eso se zafó con varias patadas.

Señaló además que la perra estaba suelta, que solo había requerido una única asistencia veterinaria y que la pena que impuso el Juzgado era desproporcionada.

La Audiencia rechaza que en primera instancia la juez se equivocara al valorar las pruebas, y, por el contrario, subraya que "ha efectuado un razonamiento lógico, coherente, y debidamente sustentado en las declaraciones testificales y la prueba documental".

El tribunal destaca que el propio testimonio del acusado no fue coherente y entiende que la existencia o no de la agresión previa "no justifica la entidad del golpe para quitarse al animal", ya que podría haber causado su muerte, "como ratifica el veterinario en su pericial".

Los magistrados se refieren a este informe, en el que se constata que "los senos nasales son imposibles de reparar" y que la perra "quedaría una sinusitis crónica".

Por eso, según la Audiencia, el hecho de que el veterinario sólo haya sido visitada a la perra una vez, como alegó el condenado, "se justifica por el propio profesional, que refiere que "no existe tratamiento para la lesión de los senos al indicar que son imposibles de reparar".

Sin embargo, el tribunal sí comparte la alegación del acusado sobre la desproporción de la pena, al tratarse de un ganadero y ser ése su medio de vida.

La Audiencia señala que "dadas las circunstancias" de la perra, que se encontraba suelta, procedería la imposición de la pena en su grado mínimo "e incluso la aplicación de circunstancias atenuantes".

Para los magistrados, se debe valorar tanto el daño producido al animal como que éste se encontraba suelto y la profesión del acusado, y por tanto su medio de vida.

Por todo ello, entiende la Audiencia que es "más proporcionada" una condena de tres meses de prisión e inhabilitación especial de un año para ejercicio de profesión relacionada con animales que la impuso el Juzgado, de cinco meses de prisión y un año y medio de inhabilitación.