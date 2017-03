Buruaga registra 1.251 avales y ofrece a Diego formar parte de su Ejecutiva

Santander, 1 mar (EFE).- La secretaria autonómica del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha formalizado hoy su candidatura a la Presidencia del partido con 1.251 avales y ha tendido la mano al actual presidente y también candidato, Ignacio Diego, a quien ha ofrecido formar parte de su Ejecutiva.

Tras oficializar su candidatura, Sáenz de Buruaga ha hecho una nueva llamada a la unidad y a la integración en torno a su candidatura, "sin vetos y sin exclusiones" porque cree que en su partido todos "caben" y todos "son necesarios".

Sáenz de Buruaga ha subrayado que la suya es una propuesta "de verdadera y plena integración" y ha afirmado que cuenta con Diego para que forme parte de su Ejecutiva "en el lugar que él elija" para seguir desempeñando las responsabilidades que también elija "en beneficio de Cantabria".

La candidata ha hecho extensiva esa mano tendida a Diego a sus compañeros hasta ahora en la dirección del PP de Cantabria, a los diputados y senadores autonómicos y a todos aquellos que quieran sumarse a un proyecto "de cambio, de renovación y de ilusión" y que tengan "algo que aportar".

"A veces se hacen ofertas que tienen más que ver con el márketing electoral que de forma sincera. Yo creo que estas cosas deben aparcarse y que debemos ser todos responsables en ese sentido", ha dicho también a los periodistas la aspirante a la Presidencia del PP de Cantabria.

Además ha subrayado que su propuesta de integración está sobre la mesa desde el primer día, lo está hoy y lo seguirá estando después del 8 de marzo -fecha en la que están llamados a votar los militantes- y después del 25, tras la celebración del Congreso.

Otro de los mensajes que ha trasladado tras registrar sus avales es que no hay que "llamar al miedo" por el hecho de que "en pleno siglo XXI" se presenten dos candidaturas a presidir el PP de Cantabria.

Así, ha defendido que "el debate constructivo y la confrontación de proyectos" y el hecho de que la militancia elija es "sano y positivo" porque puede "fortalecer" a un partido que "aspira a estar vivo y es dinámico, a ser plural y a representar a la mayoría de la sociedad de Cantabria".

A su juicio lo hay que intentar "entre todos" es que la confrontación de proyectos "no se convierta en enfrentamiento personal, dejar las ofensas personales y cuidar la convivencia y el respeto". "Ese es mi compromiso y mi responsabilidad y espero lo mismo de todos los demás", ha subrayado.

A la pregunta de si le preocupa la imagen "de casi ruptura" que está dando el PP de Cantabria, ha dicho que preocupa a la militancia y que, por eso, "desde ambas partes" se está haciendo un llamamiento para hacer entender que la discrepancia o la diferencia de proyecto "no es división ni es enfrentamiento" sino algo que puede enriquecer al PP, aunque -ha apostillado- es "muy importante guardar las formas".

Sáenz de Buruaga ha vuelto a insistir en que presenta su candidatura para abrir una nueva etapa al frente del PP, para "recuperar" el partido para los afiliados, la militancia y las bases, abrirlo a la sociedad y ponerlo "en las mejores condiciones posibles" para ganar las próximas elecciones municipales y autonómicas y gobernar.

Su candidatura está respaldada por 1.251 afiliados de "todos los rincones de Cantabria", a los que ha agradecido el apoyo y la confianza que han depositado ella y en el proyecto que lidera.

Preguntada por la afirmación de la candidatura de Diego de que cuenta con el apoyo del 80 por ciento de los dirigentes locales, ha respondido que ella cuenta "con el cien por cien del voto del cambio, de la renovación, del futuro, de la esperanza y de la ilusión", que cree que es "el importante".

Ha señalado también que no conoce los avales con que cuenta el presidente del PP (su candidatura no ha dado ese dato) pero sí con los que cuenta ella, los de 1.251 afiliados. "Y para mí no hay afiliados de primera ni segunda ni votos de calidad", ha asegurado.

Sáenz de Buruaga ha destacado que para ella "vale lo mismo" el aval de Íñigo de la Serna, Gema Igual, Gonzalo Piñeiro o Eduardo Arasti, con los que cuenta, según ha dicho, que el de "cualquiera de las personas que han puesto su confianza, su firma y su compromiso" en su proyecto.