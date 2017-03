Diego acusa a Buruaga de querer negociar la Presidencia de Cantabria

Santander, 1 mar (EFE).- El candidato a volver a presidir el PP cántabro, Ignacio Diego, ha acusado a la secretaria autonómica, María José Sáenz de Buruaga, que también aspira a liderar el partido, de querer encabezar la organización para "negociar con un cheque en blanco la Presidencia de Cantabria" y los ayuntamientos.

"Me gustaría saber cuál es la propuesta de Buruaga de unidad más allá de obtener la Presidencia del partido y negociar con un cheque en blanco la Presidencia de Cantabria y nuestros ayuntamientos", manifiesta Diego.

En una nota de prensa, subraya que tres de cada cuatro alcaldes, números 1 y presidentes de juntas locales han rubricado su propuesta para repetir en la Presidencia del partido.

El candidato ha reconocido a todos los militantes "su compromiso con un Partido Popular que necesariamente ha de ser colectivo y común, unido y sin experimentos ni vetos ni purgas", para aportar a los ciudadanos "soluciones para Cantabria".

Diego, que ha reunido a su equipo de campaña para planificar su agenda de actividades hasta el próximo día 8 de marzo, fecha en la que se producirán las votaciones para compromisarios y candidaturas en primera vuelta, ha insistido en su voluntad de "integrar a todas las sensibilidades".

"Aquí no sobra nadie por mucho que otros lo crean", ha dicho, antes de apostar "por la unidad frente a la ruptura" y "por la conciliación frente a la exclusión".

Según señala, el PP debe sumar "las capacidades de unos y otros". "He agotado hasta el último aliento en estas semanas con hasta cinco ofertas para reconducir el ánimo de la lista alternativa. Ni me han contestado. No pierdo la esperanza", ha apuntado.

Diego ha solicitado a Sáenz de Buruaga "que no hable de su proyecto". "Mi proyecto, y debería de ser también el suyo, es el Partido Popular. Y lo decidiremos entre todos los militantes a través de las ponencias. Espero que ahí no quiera imponer también su criterio", ha apuntado.

Diego ha felicitado a la militancia "por haber asumido el sosiego del discurso" que reclamó el domingo y "que ha imperado en los últimos días" porque "ése es el único camino".

Sobre Sáenz de Buruaga, ha recordado que ha sido secretaria general del partido durante trece años. "Siempre he pensado que para cambiar el mundo es bueno antes darse una vuelta por la casa propia, y creo que ella no lo ha hecho. Sé que conoce perfectamente cuáles son las atribuciones de una secretaria general y por eso no entiendo que reconozca públicamente el vacío del partido".

Diego finaliza el comunicado pidiendo a la secretaria autonómica que, aunque estén en campaña, deben ser "consecuentes" porque "no vale todo", ha afirmado.