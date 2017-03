Convocantes de Huelga del 9 de marzo pide pacto político, social y económico

Santander, 2 mar (EFE).- La plataforma por la escuela pública ha señalado, ante la próxima huelga de la Educación convocada para el 9 de marzo, que reivindican un pacto por la educación, que no sea sólo político, sino que también sea social y económico, porque si no es así no pasaría de ser "palabras vacías".

Los representantes de los colectivos que forman parte de la plataforma (CCOO, UGT, STEC, Colest, Frente de Estudiantes y FAPA) han informado en conferencia de prensa sobre los principales motivos que han llevado a la convocatoria de huelga.

Conchi Sánchez (CCOO) ha destacado que, a pesar de los cambios de gobierno que se han producido en muchas comunidades autónomas y a que el PP gobierna en minoría, "todo el mundo habla, pero no se ha avanzado nada" para la derogación de la LOMCE, "aunque todos, salvo el PP, lo llevaban en sus programas".

"No pintamos nada para el Gobierno", ha opinado Sánchez criticando que se haya creado una subcomisión en el Parlamento en la que "sólo están negociando PP, PSOE y Ciudadanos", sin contar con la comunidad educativa, por lo que, en su opinión, lo que se está negociando es un "pacto político".

Y, en relación con las oposiciones, Conchi Sánchez opina que la Administración está "tomando el pelo", con la decisión de eliminar las tasa de reposición y prometer amplias ofertas de empleo público, que son una "promesa que lleva veneno", porque "no hay garantías jurídicas de que se puedan celebrar".

El Ministerio de Educación, según la plataforma, está utilizando a los opositores como "rehenes" y como "moneda de cambio".

En el caso de Cantabria, según Conchi Sánchez, sería una irresponsabilidad renunciar a las 187 plazas de la OFP de Cantabria para 2017, pero ha hecho hincapié, al igual que Jesús Álvarez (STEC) y César de Cos (UGT), que lo importante es que haya seguridad jurídica en cuanto a que no se vayan a impugnar tras las oposiciones.

Por su parte, Chema Torre (FAPA), ha opinado que "estudiar es cada vez más para los que tiene dinero". "Se vende un pacto educativo, pero nada cambia", ha añadido Torre, quien opina sobre la jornada de huelga que "más vale perder un día que seguir perdiendo meses".

También los estudiantes han criticado el pacto educativo y han considerado que después de haber logrado paralizar la LOMC", "ahora falta tumbarla". Además, han criticado los recortes que se han producido en las concesiones de becas , reclamando que se restituyan las que se han ido suprimiendo.

La plataforma pide que se frene el proceso de privatización y mercantilización que se está produciendo en la educación.