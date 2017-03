Estibadores piden a partidos tumbar el Decreto que se convalidará el jueves

Madrid, 2 mar (EFE).- Los sindicatos de los estibadores han pedido hoy a los grupos parlamentarios que "tumben" el próximo jueves en el Congreso el real decreto de la estiba y voten no a la convalidación de la reforma del sector.

Los dirigentes sindicales de la estiba de CCOO y de UGT, Ernesto Gómez e Israel Ruíz, respectivamente, se han reunido hoy con el portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Fomento, Félix Alonso, para asegurar que no existen avances en las negociaciones entre la patronal de los estibadores (Anesco) y los sindicatos.

El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea votará en contra de la convalidación del real decreto en el Pleno del Congreso previsto para el día 9 y urge al Ministerio de Fomento a presentar un nuevo decreto consensuado con todas las partes.

"El real decreto es una losa que debemos levantar y estamos convencidos de que el jueves se producirá", ha aseverado Alonso, tras afirmar que el Gobierno no tiene los apoyos suficientes para sacar adelante este Real Decreto.

Unidos Podemos ha pedido al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que se implique en la negociación con la patronal y los sindicatos y haga un real decreto nuevo que recoja la sentencia del tribunal de la Unión Europea, que "no es exactamente lo que pide la Comisión Europea".

El secretario de Acción sindical del sector estatal del Mar de CCOO, Ernesto Gómez, ha negado que existan avances con la patronal y ha criticado que haya incumplido su compromiso frente al Consejo Económico Social (CES) de presentar un documento "con datos y números concretos".

"Sí han hecho un brindis al sol. Lo que el señor ministro llama compromiso no es más que una muestra de voluntad, que no es exigible en ningún sitio. No se ha conseguido llegar a nada de nada", ha aseverado.

Gómez, además, ha advertido del riesgo que actualmente corren los trabajadores de los puertos al haber entrado en vigor una norma que ha eliminado la relación laboral especial y que deja a los estibadores en un "limbo jurídico".

"Ojalá que no haya ningún accidente", ha dicho, tras confiar en "el buen sentido" de todos los grupos parlamentarios para que "lo tumben", ha incidido, tras recordar la huelga de parcial, de horas alternas, que mantendrán la próxima semana.

Por su parte, el portavoz de la estiba de UGT, Israel Ruiz, ha "invitado" al Gobierno a que se siente en la mesa de negociación porque afirma que "los acuerdos a los que lleguemos Anesco y los sindicatos no serán suficientes".

Ha subrayado que hay unidad sindical con todos los estibadores de España, en relación a los de Algeciras, y ha incidido en que "todos vamos a una" contra un Real Decreto impuesto.

"No entendemos el porqué de esta cerrazón de legislar a golpe de puño", ha dicho.

El diputado de Unidos Podemos ha dicho que su formación estará presente en las manifestaciones que convoquen los estibadores el lunes y ha defendido un sector que -en su opinión- debe ser "ejemplo" de lo que deben ser las negociaciones con los sindicatos.

"Quieren una regulación para liberalizar y destruir unas condiciones laborales", ha señalado, al tiempo que ha advertido de que "mañana puede ser Adif, RENFE o la Función Pública".