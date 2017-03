La iniciativa "Minuto Joven" comienza este fin de semana en el Palacio

Santander, 2 mar (EFE).- La iniciativa "Minuto Joven" de la Consejería de Cultura para atraer a nuevos públicos comenzará a aplicarse en dos de los espectáculos programados para este fin de semana en el Palacio de Festivales.

Se trata de un descuento del 50 por ciento para jóvenes menores de 25 años que compren su entrada 30 minutos antes del comienzo del espectáculo en la taquilla de la sala en la que se represente.

Para beneficiarse de este descuento deberán acreditar su edad tanto en taquilla como en la puerta acceso al espectáculo.

Según el consejero de Cultura, Ramón Ruiz, el objetivo es atraer a un público diferente a la programación habitual del Palacio, con una especial atención a los más jóvenes, ofertando precios atractivos que fomenten la accesibilidad.

El descuento se aplicará al concierto de mañana viernes en la sala Pereda a cargo del violonchelista Gabriel Ureña y al pianista Patxi Azpiri, y a la actuación del Ballet del Teatro Nacional de Wiessbaden que pondrá en escena "Cenicienta" el sábado 4 en la sala Argenta a las 20:30 horas.

El Palacio destaca en una nota que Gabriel Ureña pertenece a una nueva generación de intérpretes españoles "de primerísima fila" que se están abriendo paso en la escena musical internacional.

El chelista asturiano, acompañado por el donostiarra Patxi Aizpiri al piano, debuta en Santander con un recital de perfil clásico que incluye obras de Beethoven, Brahms, Schumann y Prokófiev.

El Ballet del Teatro Nacional de Wiesbaden presentará su última producción de "La Cenicienta" en la sala Argenta.

Con música de Sergei Prokofjew y Jörg Gollasch, la coreografía de este ballet corre a cargo de Tim Plegge, director artístico de la compañía.

Además este domingo a las 19:30 horas, actuarán Brothers in Band, con su espectáculo "The very best of Dire Straits", que revive los grandes éxitos de esta banda de rock entre los años 1978 y 1991.

Considerado como el mejor espectáculo internacional homenaje a Dire Straits llega a Santander dentro de la gira europea de un espectáculo que repasará lo mejor de la discografía de la banda con nueve músicos en el escenario.