Jueves, 2 de marzo

Santander, (EFE).- La número 2 del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga, ha pedido hoy al presidente del partido, Ignacio Diego, que retire su candidatura y se integre en la de ella, porque cree que "no tiene sentido prolongar por cuestiones personales una etapa que a los ojos de todos los cántabros parece ya agotada".

PP CONGRESO

Albalá: como secretario de la comisión organizadora debo estar equidistante

Santander, (EFE).- El diputado regional Luis Carlos Albalá ha afirmado que, por su condición de secretario de la comisión organizadora del XII Congreso Regional del PP de Cantabria, está obligado a mantener "equidistancia" entre las dos candidaturas a la Presidencia del partido.

DESEMPLEO FEBRERO

El paro bajó en Cantabria un 0,28 en febrero hasta los 45.629 desempleados

Santander, (EFE).- El paro bajó un 0,28 por ciento en febrero en Cantabria respecto al mes anterior, un descenso que se traduce en 127 desempleados registrados en las oficinas de empleo menos que en enero y sitúa su número en 45.629. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, asegura que el descenso del paro evidencia que la comunidad autónoma "apuntala poco a poco su recuperación", mientras que el PP considera que los datos "no son para echar las campanas al vuelo". UGT insiste en el problema de la "precariedad", CCOO señala que la bajada del paro en la región "no ha llegado acompañada de creación de empleo", CEOE valora "positivamente, aunque con cautela" los datos y USO opina que el descenso es "testimonial" y que hay "poco de que alegrarse".

SEGURIDAD SOCIAL

La Seguridad Social gana 539 afiliados en febrero en Cantabria

Santander, (EFE).- La Seguridad Social sumó 539 trabajadores afiliados en febrero en Cantabria, que representan un aumento del 0,27 por ciento respecto a enero, hasta alcanzar los 203.066 según los datos difundidos hoy por el Ministerio de Empleo.

DESEMPLEO PRESTACIONES

Más del 50 por ciento de los desempleados cántabros, sin prestación en enero

Santander, (EFE).- El 50,3 por ciento de los trabajadores en paro inscritos en las oficinas de empleo de Cantabria no cobraba una prestación en enero, mes en el que el gasto en prestaciones se situó en 19,7 millones de euros en la región.

VIVIENDA REHABILITACIÓN

Ayudas a rehabilitación de Gobierno serán compatibles con otras subvenciones

Santander, (EFE).- El Gobierno regional concederá ayudas a la rehabilitación de hasta 2.000 euros por vivienda, que pondrán alcanzar los 3.000 en el caso de la reparación o sustitución de tejados, de acuerdo con el nuevo decreto que regula estas subvenciones, ahora compatibles con las de otras administraciones.

CONSEJO GOBIERNO

El Gobierno declara de especial interés para Cantabria la planta de Sidenor

Santander, (EFE).- El Consejo de Gobierno de Cantabria ha declarado hoy de especial interés para la comunidad autónoma la planta de Sidenor en Reinosa y se ha comprometido a articular mecanismos financieros para su continuidad.

EDUCACIÓN HUELGA

Convocantes de Huelga del 9 de marzo pide pacto político, social y económico

Santander, (EFE).- La plataforma por la escuela pública ha señalado, ante la próxima huelga de la Educación convocada para el 9 de marzo, que reivindican un pacto por la educación, que no sea sólo político, sino que también sea social y económico, porque si no es así no pasaría de ser "palabras vacías". Hoy, el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se establecen los servicios mínimos para la jornada de huelga.

GOBIERNO EMPLEO

Gobierno prevé aprobar en un mes el decreto de ayudas a contratos indefinidos

Santander, (EFE).- El Gobierno espera que el decreto de ayudas a la contratación indefinida esté aprobado en alrededor de un mes, según los plazos que ha dado hoy la directora general de Trabajo, Ana Belén Álvarez, quien ha subrayado que el objetivo es subvencionar la contratación de los colectivos con más dificultades.

ECONOMÍA CCAA

Ceprede estima que Cantabria crecerá 2 % frente al 2,5 % de la media nacional

Santander, (EFE).- El Centro de Predicción Económica (Ceprede) estima que la economía cántabra crecerá este año un 2 por ciento, uno de los incrementos más bajos entre el conjunto de comunidades autónomas, mientras que el crecimiento económico medio del país estará en el 2,5 %.

SANTANDER SERVICIOS SOCIALES

El Ayuntamiento y Caixabank destinarán 40.000 euros al programa "Manitas"

Santander, (EFE).- El Ayuntamiento de Santander y la Fundación Caixabank destinarán en total 40.000 euros, 20.000 cada uno, al programa "Manitas", que busca formar a personas en riesgo de exclusión social para que puedan trabajar en reparación de viviendas de ciudadanos que no pueden costear esos trabajos.

SUCESOS EXPLOSIVOS

Neutralizan tres granadas de mano halladas en un cobertizo de Beranga

Hazas de Cesto, (EFE).- Agentes del grupo de desactivación de explosivos de la Guardia Civil de Cantabria han destruido tres granadas de mano, con carga explosiva, encontradas por un vecino de Beranga, en Hazas de Cesto, cerca de su vivienda mientras realizaba labores de limpieza en un cobertizo.

ATLETISMO EUROPEOS

Beitia y Ortega repiten cartel en Belgrado

Madrid, (EFE).- Ruth Beitia y Orlando Ortega, oro y plata olímpicos en Río 2016, repiten siete meses después el cartel de España en los Europeos de atletismo en pista cubierta de Belgrado, donde un equipo renovado aspira a situarse entre los seis mejores del continente.