PP cree que Oria no ha hecho nada por IGP de la anchoa y pide plan de trabajo

Santander, 3 mar (EFE).- El PP ha criticado que el consejero de Pesca, Jesús Oria, no ha hecho nada para poner en funcionamiento la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la anchoa del Cantábrico, y le reclama que presente en el Parlamento un plan de trabajo para sacar adelante este sello.

El diputado regional Íñigo Fernández ha presenta una moción sobre la implantación de la indicación geográfica protegida de la anchoa, que se debatirá el próximo lunes en el pleno del Parlamento.

Según ha explicado, se trata de una iniciativa que pretende establecer una hoja de ruta para llevar a cabo el proceso para dotar a la anchoa del Cantábrico de un sello de calidad.

Íñigo Fernández considera que el paso dado por el consejero ha sido "irresponsable", ya que "no debía haber hecho los anuncios públicos antes de haber mantenido las reuniones oportunas con los representantes del sector".

El portavoz de Pesca del PP lamenta que, hasta ahora, el consejero "no ha hecho nada" por implantar la Indicación Geográfica Protegida para la Anchoa del Cantábrico "salvo fotos y páginas en el periódico".

Este diputado ha resaltado que Oria no tiene "un guión" ni "una hoja de ruta" para avanzar en este sello. "Y nos parece que este tema es muy importante porque cientos de familias de Cantabria viven de él, y que no se puede jugar alegremente con las cosas de comer", ha recalcado.

Con todo, Íñigo Fernández ha brindado el apoyo del Partido Popular para conseguir la IGP. "Si va en serio, si de verdad quiere aprobar una Indicación Geográfica Protegida para la Anchoa del Cantábrico tendrá el apoyo del PP, y estamos dispuestos a colaborar con él y a implicarnos en el proceso", ha afirmado.

Ha advertido de que el apoyo está condicionado a que la voluntad del consejero de conseguir la IGP sea "real", porque no contará con él "si solo se trata de sacarse fotos en el periódico y no avanzar nada, como no se ha avanzado nada desde 2001".

Por todo ello, el grupo parlamentario popular planteará en el pleno del próximo lunes la moción.

En el primero de los puntos de la iniciativa se establece que el Gobierno de Cantabria debe remitir a la Cámara un plan de trabajo para la implantación de la IGP.

Ese plan de trabajo debe recoger el objeto que persigue la Indicación Geográfica Protegida, los sujetos que van a correr a cargo de su tramitación ante las instituciones de la Unión Europea (UE), y el calendario de trabajo y los plazos concretos para su puesta en funcionamiento.

También debe incluir, según el PP, la relación de acuerdos alcanzados con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y con las consejerías de Pesca de las comunidades autónomas de País Vasco, Asturias y Galicia.

Y también la posición de los representantes del sector extractivo y de los representantes del sector transformador.