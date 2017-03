Gema Igual: Me siento identificada con el proyecto de María José

Santander, 3 mar (EFE).- La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha declarado este viernes que se siente "identificada con el proyecto de María José Sáenz de Buruaga", y ha añadido que le parece "imprudente" hablar sobre el del otro candidato a la presidencia del PP de Cantabria, Ignacio Diego, porque: "no lo conozco".

Gema Igual, al ser preguntada por su postura en favor de Sáenz de Buruaga, ha afirmado que hay dos candidaturas que "son totalmente legítimas" y que "seguro que tendrán un buen proyecto", por lo que son los afiliados quienes "deberán elegir entre ellas y ahí no hay ni trampa ni cartón".

"Yo avalo la de María José porque es de la que tengo conocimiento", ha añadido la alcaldesa, relatando que Sáenz de Buruaga "se acercó" al Ayuntamiento de Santander para manifestarle a ella y al equipo de gobierno su idea de optar a la presidencia del partido con un "proyecto de aunar familia del PP".

Según Igual, además de plantear un proyecto de "hacer cosas nuevas", Sáenz de Buruaga está avalada por la "experiencia que ya tiene en el partido". Y también ha destacado que la candidata le ha dado la "oportunidad de poder sugerir o colaborar con su idea de futuro".

"Me parece que es una buena candidatura y no conozco la de Ignacio Diego, que no digo que no sea válida", ha añadido Gema Igual, subrayando que "estar con uno no es estar en contra del otro".

"Diego tiene todo mi respeto y todo mi reconocimiento", ha añadido la alcaldesa, que ha recordado que el candidato a la reelección como presidente del PP de Cantabria "ha sido una persona que ha liderado el Gobierno de Cantabria, encontrándose muchas facturas en el que cajón, por lo que no le dio tiempo a lucirse porque era más importante sanear las arcas de la comunidad autónoma".

No obstante, Gema Igual ha apuntado que, "al haber dos opciones, hay que decantarse por una y ser valiente". Y, con la seguridad de que las dos candidaturas "son buenas", considera que el PP de Cantabria tiene ahora la "oportunidad" de elegir el mejor proyecto.

"Hay que luchar para que cada vez tengamos más fuerzas y por gobernar tanto en Santander como en Cantabria", ha añadido, antes de remarcar que "la fuerza en estos momentos la tienen los votantes".

Preguntada por si opina que el PP de Cantabria necesita un cambio en su dirección, Gema Igual ha dicho que "continuamente hacen falta cambios" y que "la política es cambios constantes".

"Diego lleva 14 años al frente del PP y no conozco la ilusión o las fuerzas que pueda tener, que seguramente las tiene", ha declarado, insistiendo en que "es cierto que la política ha cambiado muchísimo" y, realice quien realice esos cambios, "hay una nueva política".