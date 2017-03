Osoro advierte de que si educa sólo el Estado "haremos dictaduras"

Madrid, 3 mar (EFE).- El cardenal y arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha dicho hoy que es "urgente" alcanzar un pacto educativo en España, pero ha recalcado la necesidad de garantizar a los padres el derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos, ya que cree que si educa sólo el Estado "haremos dictaduras".

En su intervención en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, Osoro ha destacado la importancia de la educación para "la estabilidad de un pueblo", pero considera que ésta y las leyes que se hagan al respecto "no pueden estar condicionadas por los intereses de un partido".

"¿Quién educa?, ¿el Estado o la familia? Dependiendo de lo que contestemos, haremos dictaduras o generaremos libertad", ha dicho.

Osoro ha recordado que la Constitución española garantiza tanto la libertad religiosa y de culto como la libertad de enseñanza, por lo que opina que el único "límite" que tiene que tener en cuenta el pacto educativo respecto a la religión es el derecho de todos los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos.

"El derecho de los padres no es de ningún político de turno que esté mandado en el momento, es de los padres", ha añadido.

En la parte dedicada a las preguntas formuladas por el público, ha comentado que la financiación de la Iglesia por parte del Estado español "no es un regalo" sino "una decisión de la gente".

"Lo que recibe la Iglesia no lo da el Estado, lo dan muchos de ustedes, ponen la X (en la declaración de la Renta) porque quieren (...) no confundamos las cosas, no confundamos a la gente", ha sostenido.

También ha indicado que se están tomando "medidas suficientes para destruir" la presencia de sacerdotes pederastas en la Iglesia católica, una realidad que ha reconocido pero que ha hecho extensible a otros ámbitos.

"No reduzcamos solamente la vida de la Iglesia a esos aspectos que están en la vida de la Iglesia y están en toda la sociedad, es que no se dicen los datos reales (...) que nos den todos los datos reales de España", ha pedido.

Osoro ha insistido en poner en marcha corredores humanitarios para acoger a los refugiados: "Habrá que regular el modo y la manera, pero se puede hacer", ha dicho.

En el acto han estado presentes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el padre Ángel, fundador de la ONG Mensajeros de la Paz, entre otros.