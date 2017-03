Osoro reprocha a los medios la cobertura del autobús de Hazte Oír

Madrid, 3 mar (EFE).- El cardenal y arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha evitado hoy dar su opinión sobre la polémica del autobús de Hazte Oír con mensajes rotulados contra la transexualidad infantil, pero ha instado a los medios de comunicación a replantearse su actitud con este tipo de informaciones.

Preguntado sobre este asunto en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, Osoro ha comentado que cree "muchísimo" en los medios, ya que en su opinión "pueden cambiar este mundo, pueden dar un nombre diferente a este mundo si quieren".

De esta forma también ha respondido a la polémica generada por las palabras del obispo de Canarias, Francisco Cases, que llegó a decir que el espectáculo que ganó la gala Drag Queen (en la que el ganador iba vestido de la Virgen y de Cristo crucificado) le había apenado más que el accidente aéreo de Spanair.

"No entro en autobuses sino entro en esta pregunta (...) pongan este eslogan: ¿qué nos pasa para no saber lo que nos pasa?", les ha dicho Osoro a los periodistas presentes, a los que ha instado a responder y "ayudar a responder" esta cuestión.

"Este es el autobús que yo quiero, no quiero otro", ha añadido.

Previamente, en su discurso, el también vicepresidente de la Conferencia Episcopal española ha comentado que la paciencia "requiere reconocer al otro tal como es", así como su "derecho a vivir en esta Tierra junto a mí".

"No es estorbo para mí, incluso si altera mis planes, incluso si me molesta su modo de ser y sus ideas, si no es del todo como esperaba. El amor tiene siempre un sentido de profunda compasión que me lleva a aceptar al otro como parte de este mundo también cuando actúa de un modo diferente a lo que yo desearía", ha sostenido.

El juez de Instrucción número 42 de Madrid acogió ayer la petición de la Fiscalía al prohibir circular al autobús, aunque descartó su tesis de que los eslóganes que exhibía fueran constitutivos de un delito de incitación al odio, aunque sí denigran a los menores transexuales.

Considera que los rótulos con las frases "Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo" discriminan a los que "que ejercitan su identidad sexual de forma diferente a la heterosexual, que la entidad Hazte Oír defiende como única".

Ante estos argumentos, la asociación ultracatólica ha optado por cubrir el eslogan con un "vinilo gigante" que portará otros mensajes "muy llamativos" en contra de la "ideología de género".

Con ello, espera que el autobús pueda volver a circular otra vez por las calles de la capital, si bien el Ayuntamiento de Madrid les ha avisado de que estará "atento" a los nuevos mensajes y de que, llegado el caso, actuará con la misma firmeza que en la primera ocasión.