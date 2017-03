Polémica en Torrelavega por las intervenciones de los grupos en los plenos

Torrelavega, 4 mar (EFE).- Torrelavega, 3 mar (EFE).- El alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero (PSOE), reunirá el próximo lunes a la Junta de Portavoces con el fin de aclarar la aplicación del reglamento sobre intervenciones en los plenos, ante la polémica suscitada en el del jueves que derivó en protestas de un grupo, ACPT.

En rueda de prensa, el regidor ha aclarado que la Junta debe servir para "recapitular" sobre los tiempos asignados hace unos meses para cada intervención en los plenos, así como para determinar el número y la naturaleza de cada una de las mismas, ya que en el último pleno se generó "cierta confusión".

Además, ha avanzado que servirá para "analizar entre todos" los posibles cambios a introducir en la forma de organizar las intervenciones, a fin de "acabar con la controversia" generada la pasada semana.

Durante el desarrollo del debate de las mociones, en este pleno el portavoz de ACPT, Iván Martínez, se quejó de las "numerosos intervenciones" que hacía el representantes del PSOE, José Luis Urraca, para defender una propuesta socialista relativa al cambio de criterios en la concesión de becas de estudio.

El alcalde intervino para aclarar que se limitaba "a cumplir el reglamento", tanto en número de intervenciones como en duración de las mismas, algo con lo que el representante de ACPT dijo no estar de acuerdo.

Cruz Viadero ha defendido que lleva a cabo "la misma aplicación del reglamento en todos los casos", aunque para aclarar posibles malentendidos ha decidido convocar a los portavoces.

Además, la reunión deberá servir para estudiar de nuevo la instalación de algún medio técnico para el control de los tiempos de intervenciones de los concejales en los debates que, en la actualidad, son de 5 minutos para la primera y de tres para la segunda.

El desarrollo de los plenos no es la primera vez que produce polémica en el seno de la Corporación, no en vano hace varios meses se decidió acortar los tiempos de las intervenciones ya que una de las sesiones se prolongó durante más de cinco horas, ya llegada la medianoche no se habían tratado todos los asuntos del orden del día.

Por otra parte, la reunión de portavoces servirá para informar a la Corporación sobre la reciente visita a la ciudad del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, así como de sus anuncios sobre el soterramiento de las vías de Feve a su paso por la ciudad.