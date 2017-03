De la Serna dice que si no hay cambio el PP será la segunda fuerza política

Santander, 4 mar (EFE).- El ministro de Fomento y exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, ha dicho hoy que el PP de Cantabria necesita la regeneración que representa la candidata a la Presidencia María José Sáenz de Buruaga, porque sin ese cambio se verá abocado "inexorablemente" a ser la segunda fuerza política.

De la Serna ha arropado a la número 2 del PP de Cantabria en un acto en Santander, en el que la candidata se ha comprometido, ante unos 400 militantes, a consultar con los afiliados cualquier posible pacto de gobierno con otras fuerzas.

"No podemos ganar elecciones e irnos a casa al día siguiente porque no tenemos a nadie con quien dialogar", ha sido uno de los mensajes que ha lanzado al otro aspirante, el actual presidente del PP de Cantabria, Ignacio Diego. "El que gana las elecciones y luego no tiene a nadie con quien hablar es el que entrega la presidencia a Revilla", ha remachado.

De la Serna, que no ha intervenido en el acto, ha afirmado, en declaraciones a los periodistas, que "urge" cambiar "la inercia" en el PP cántabro que, en estos momentos, le conduce "inexorablemente", a su juicio, a ser la segunda fuerza política.

Y para conseguirlo cree que es necesario un proyecto como el que lidera Sáenz de Buruaga, un proyecto de "cambio y de renovación, desde la unidad y con el trabajo de todos y cada uno de los militantes".

La candidata ha sido recibida con una gran ovación y al grito de "presidenta, presidenta" en un acto en el que también la han acompañado la alcaldesa de Santander, Gema Igual y su equipo de gobierno; el expresidente del partido Gonzalo Piñeiro; los diputados nacionales Ana Madrazo y Diego Movellán y numerosos dirigentes locales como los exalcaldes de Torrelavega y San Vicente, Ildefonso Calderón y Julián Vélez.

De la Serna ha calificado el respaldo que hoy ha recibido Buruaga de "abrumador", en un encuentro que "ha triplicado si no cuadruplicado" en asistencia a cualquier otro de los que han celebrado hasta la fecha los dos candidatos.

Al ministro le ha "gustado particularmente" escuchar que la secretaria autonómica quiere consultar con los militantes las decisiones como los pactos políticos a los que tenga que llegar al PP y que va a depositar en ellos "una parte importante de la actividad del partido".

Para el exalcalde de Santander, recuperar la calle, los contactos con la sociedad que el PP "ha ido perdiendo" y la capacidad de diálogo, el "salir del aislamiento", son cuestiones que el partido debe afrontar urgentemente.

Ha recordado que quedan dos años para los próximas elecciones pero ha advertido de que no es "mucho tiempo" porque en el PP hay que hacer "un gran esfuerzo entre todos".

Preguntado si ha hablado con el presidente del PP, Mariano Rajoy, sobre la situación del partido en Cantabria, ha respondido que las conversaciones que tenga con cualquier miembro de Génova deben quedarse allí.

En su intervención, la candidata ha sido tajante al afirmar que en ningún caso quiere "entregar" la Presidencia de Cantabria, antes de añadir que quien la entrega es "quien gana las elecciones y luego no tiene a nadie con quien hablar".

"Por eso Diego es el líder preferido de Revilla, porque la garantiza la Presidencia de Cantabria", ha apostillado.

La llamada a la apertura y al diálogo ha sido otro de los ejes de su discurso, durante el que ha subrayado que el PP no puede forjar un proyecto de futuro al margen de la sociedad de Cantabria.

Sáenz de Buruega ha reafirmado también su apuesta por la participación de la militancia. Se ha comprometido a crear una vicesecretaria para reforzar la relación de la dirección con las bases, a contar con ellas en los programas y a rendirles cuentas porque considera que hay que "aprovechar al máximo el capital humano de un partido que tiene una excelente cantera".

A dos años de las elecciones, cree que el PP no puede seguir "dormido" y "desaparecido", sin no quiere convertirse en una fuerza política "irrelevante".

"Podemos seguir enredados en riñas familiares pero la calle quiere que demos un giro a esta situación. Nadie entendería que se prolongue esta agonía", ha añadido.

La aspirante a la Presidencia ha agradecido el apoyo de De la Serna, un ministro y un amigo, ha dicho, que no puede estar más comprometido con su tierra y con el futuro de su partido, y cuyo respaldo es para ella "una grandísima responsabilidad".