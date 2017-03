Buruaga pide apoyos suficientes para eludir segunda vuelta y terminar tensión

Santander, 6 mar (EFE).- La candidata a presidir el PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga, pide a las bases su apoyo para alcanzar el número de votos suficientes el miércoles, 8 de marzo, y evitar la segunda vuelta del proceso congresual el día 25, para "poner fin a la tensión" a las que "algunos" han sometido al partido.

En una nota de prensa, Sáenz de Buruaga ha hecho una llamada a las bases para "resolver el congreso en la votación" del miércoles, día 8.

"No alarguemos esta situación ni un día más de lo necesario, porque podemos resolverlo todo con una mayoría clara en las elecciones del miércoles", asegura, antes de agregar que no hay "necesidad de esperar a que el día 25 se reúna el congreso".

Sáenz de Buruaga ha asegurado que "las muestras de apoyo al proyecto de renovación aumentan cada día", e insiste en que hay que "alcanzar el número de votos suficientes para evitar tener que acudir a una segunda vuelta el 25 de marzo".

Si es así, se compromete a empezar a trabajar "desde este mismo miércoles" para "renovar el proyecto" y "cerrar todas las heridas abiertas estos días".

Y ello, para "pasar la página de las discusiones internas" y ponerse a trabajar "en un proyecto de futuro para Cantabria".

"No podemos seguir mirándonos al ombligo. No podemos seguir enredados en las situaciones personales de cuatro dirigentes, no podemos seguir anclados en el pasado. Lo que nos pide la calle es que demos un nuevo impulso a este partido, y eso es lo tienen que resolver los afiliados en la votación del miércoles", afirma Sáenz de Buruaga.

La candidata, que aspira a presidir el partido frente al actual líder, Ignacio Diego, ha pedido a todos que escuchen lo que "dicen en la calle".

"Y lo que nos dicen es que el PP está obligado a hacer por esta tierra algo más que mirarse a sí mismo. Nos piden que pongamos fin a una etapa ya agotada y abramos otra nueva, que dejemos de mirar al pasado y miremos al futuro, que construyamos un proyecto para gobernar Cantabria", asevera.

Recalca, además, que ése es el mandato que los afiliados tienen que llevar a las urnas el miércoles, el de unirse "y ganar las elecciones de 2019".