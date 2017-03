Comisión 8 de Marzo reivindica más calles dedicadas a mujeres en Santander

Santander, 6 mar (EFE).- La Comisión 8 de Marzo ha criticado hoy que solo el 7 por ciento de las calles de Santander lleven el nombre de mujeres ilustres, frente a casi la mitad dedicadas a hombres, y ha pedido que el cambio de los nombres de vías con motivo de la Ley de Memoria Histórica se aproveche para aumentar ese porcentaje.

Con ese objetivo, según ha explicado su portavoz, Ana Bolado, ha propuesto que la avenida General Dávila, la calle más larga de la ciudad, pase a llamarse 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en reconocimiento al trabajo reivindicativo en favor de los derechos de las mujeres durante más de 100 años.

La Comisión 8 de Marzo propone también que la calle Columna Sagardía, ubicada en el barrio Castilla-Hermida, esté dedicada a las rederas, en recuerdo a las mujeres que se sentaban en frente, en el Barrio Pesquero, a tejer las redes, mientras cuidaban de sus hijos.

Para lograr apoyo popular a esta propuesta que Bolado ha calificado de "consenso", la Comisión 8 de Marzo, integrada por 14 asociaciones y organizaciones de mujeres de Cantabria, recogerá firmas durante la manifestación de este miércoles en Santander, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La marcha recorrerá, a partir de las 19.30 horas, el centro de la capital cántabra, entre las plazas de Numancia y del Ayuntamiento, donde al finalizar se leerá un manifiesto reivindicativo.

En este texto se respaldará la petición del pacto de Estado contra la violencia de género que reclaman las mujeres en huelga de hambre en la Puerta del Sol de Madrid, y se pedirá que más calles de Santander lleven nombre de mujer.

Bolado ha explicado, en rueda de prensa, que la propuesta de la Comisión 8 de Marzo contempla dedicar a las mujeres dos de las 27 calles que el Ayuntamiento de Santander está estudiando cambiar de nombre en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

De momento, según ha expuesto su portavoz, los representantes de la Comisión 8 de Marzo ha trasladado su propuesta a los grupos municipales y a la alcaldesa, Gema Igual, aunque ha lamentado que todavía no han podido entrevistarse con los miembros de la comisión técnica que estudia el cambio de nombre de las calles.

"Hay calles que desaparecen, pero no hay acuerdo sobre su nuevo nombre", ha afirmado Bolado, quien ha defendido que esta propuesta "no es problemática" y no representa más gasto del que ya se ha producido con otros cambios de nombre. "No sabemos quién se va a oponer a ella", ha apostillado.

Como ejemplo, ha señalado el cambio de nombre de la actual calle Ataulfo Argenta, que antes se denominó General Mola, y ha argumentado que esas transformaciones solo acarrean como gasto la sustitución de las placas con los nombres.

"Alguien tiene problema en que honremos al que es, probablemente, el mejor músico que ha dado esta región", se ha preguntado Bolado, quien ha incidido en su petición de que se incremente el número de mujeres presentes en el callejero de Santander.

Acompañada, entre otras representantes de organizaciones de mujeres, por la presidenta de la Asociación "Consuelo Bergés", María Ángeles Ruiz Tagle, Ana Bolado también ha reivindicado más protección para las mujeres y los niños víctimas de violencia de género.

A preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de un pacto de Estado, ambas han reclamado, entre otras reivindicaciones, que los menores sean considerados víctima y que se les proteja también con ayudas económicas.

"Las leyes no se están cumpliendo", ha sentenciado Ruiz Tagle, quien ha denunciado que la legislación cántabra ya reconoce esa figura, pero que no se está respetando, al tiempo que ha destacado que la Asociación "Consuelo Bergés" ha abierto casi 9.000 expedientes a mujeres por violencia de género en 23 años.