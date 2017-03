El Parlamento rechaza pagar en 30 días indemnizaciones por vacíos sanitarios

Santander, 6 mar (EFE).- El grupo popular no ha conseguido ningún apoyo para que el Parlamento de Cantabria aprobara instar al Gobierno regional a que abone las indemnizaciones a los ganaderos que han sufrido vacíos sanitarios o el sacrificio de más de un 20 por ciento de sus reses, en los 30 días posteriores al sacrificio.

Los grupos socialista y regionalista han votado en contra de esta proposición no de ley defendida por Luis Carlos Albalá, después de que los populares no aceptaran una enmienda regionalista en la que se aceptaba reclamar que el pago de indemnizaciones se abone "con celeridad", pero no en 30 días, porque consideran que es un plazo imposible de cumplir.

En la sesión plenaria de este lunes, también Podemos ha votado en contra, después de ver que nos prosperaba su enmienda de adición que el PP ha rechazado porque, en este caso, la suya es "estrictamente económico financiera".

En su alternativa, los grupos del Gobierno también eliminaban un punto de la propuesta de resolución del PP, en cuanto a que el Gobierno regional establezca una línea de subvenciones destinada a apoyar el esfuerzo de los ganaderos en la reposición de las cabañas que hayan sufrido un vacío sanitario, habida cuenta del forzoso lucro cesante en el que se ven inmersos.

Mientras que los regionalistas consideran que el Ejecutivo ya tiene prevista una orden de ayudas, Albalá ha enfatizado que el hecho de "que exista presupuesto para ello no quiere decir que existan órdenes de subvenciones".

Durante el debate de esta proposición no de ley se ha acusado a los populares de hacer un "uso político" de los ganaderos, recordando que durante la pasada legislatura "se llegó a sacrificar toda la cabaña de Tudanca" y, según Guillermo del Corral (PSOE), además de tardar en pagar las indemnizaciones se pasó de tener la brucelosis "prácticamente erradicada" a un "rebrote de la enfermedad" que el socialista atribuye a los recortes en prevención.

"Piden lo contrario a lo que hicieron ustedes cuando gobernaron", ha remarcado Del Corral, mientras que Fernando Fernández ha insistido en que el PP, que "tardaba meses y meses" en pagar las indemnizaciones, ahora ofrece a los ganaderos "cantos de sirena a sabiendas de que son mentiras".

Y, ante la petición de Albalá de que dimita el consejero de Medio Rural, Jesús Oria, por no haber recibido a los ganaderos que se manifestaron el pasado jueves, Fernández ha dicho que el presidente de Cantabria, Miguel Ángelo Revilla, no les recibió entonces por estar fuera de Cantabria y que mañana tiene previsto reunirse con ellos, acompañado por el consejero.

En su iniciativa, el PP también planteaba que el Gobierno de Cantabria negocie con las entidades financieras una línea de "créditos blandos" para la refinanciación de las deudas que los ganaderos tengan en vigor y sean afectados por un vacío sanitario o el sacrificio de más de un 20 % del censo de su explotación.

Y también reclamaban "créditos blandos" con destino a la adquisición del ganado de reposición de los rebaños sacrificados como consecuencia de un vacío sanitario.

Albalá ha incidido en la "preocupante situación" en la que, a su juicio, se encuentra la cabaña ganadera cántabra, que desde el pasado mes de noviembre se han producido 12 vacíos sanitarios, que se han traducido en el sacrificio de más de un millar de reses.

Por otra parte, PP y Ciudadanos han propiciado que se haya aprobado una proposición no de ley de Podemos, defendida por Verónica Ordóñez, para que el Gobierno de Cantabria elabore un Plan para el fomento de las visitas públicas de los Bienes de Interés Cultural de Cantabria, en el que se observe el "mínimo legal" de visitas a los BIC que establece la ley de patrimonio histórico español.

Y que, una vez redactado, proceda a negociar un calendario de visitas públicas y gratuitas lo más amplio posible pactado con los propietarios de los BIC.

También reclama que se ordene urgentemente a la Dirección General para que cumpla con las visitas gratuitas en aquellos BIC que actualmente cobran la entrada sin ofrecer la posibilidad de 4 días al mes de visitas gratuitas.

Y que se encargue la negociación inmediata con la propiedad del Castillo y Palacio de Ocharan la apertura de los jardines durante los fines de semana, y que asimismo se negocie con el Ayuntamiento de Castro Urdiales las tareas de limpieza, mantenimiento y vigilancia durante la apertura al público, incluyendo un régimen de visitas a los edificios (palacio, capilla, castillo-observatorio) que forman parte del conjunto BIC.

Víctor Casal, ha subrayado que el patrimonio de Cantabria no está sujeto a la Ley estatal sino a la cántabra y ha hecho hincapié en que "no hay obligación" para que los BIC de propiedad privada se abran a la visita del público.

Y, por unanimidad, se ha aprobado instar al Gobierno central para que el período de cumplimiento del servicio social femenino se considere período cotizado, de forma que se equipare al servicio militar masculino obligatorio o a la prestación social sustitutoria.