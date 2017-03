CSI-F pide al alcalde "moderación" con el personal de la residencia de Castro

Castro Urdiales, 6 mar (EFE).- CSI-F ha pedido al alcalde de Castro Urdiales, Ángel Díaz-Munío, "moderación" y "responsabilidad" con los trabajadores de la residencia municipal de ancianos que solicitan el abono de sus nóminas ante un problema que se produce "constantemente", por "falta de personal".

CSI-F acusa hoy en un comunicado al alcalde de responder a los trabajadores de forma "desafortunada" al decirles que "si no están a gusto, se pueden ir a casa", en vez de ofrecer una solución "inmediata".

"Tanto si la contratación es errónea, como si no, la responsabilidad por los errores ajenos no les corresponden a las trabajadoras", explica el sindicato, y añade que "no se puede mirar a otro lado y mucho menos castigar a los empleados por una mala gestión municipal".

Asimismo, asegura que el centro de mayores "no cuenta con personal suficiente para atender toda la demanda" y que los trabajadores "no disfrutan de todos sus días de libre disposición" porque supondría "más carga de trabajo" para los empleados que realizan el servicio.

Por todo ello, CSI-F exige a los responsables municipales que busquen soluciones ante un problema que no afecta de forma exclusiva a "unas cuantas trabajadoras".

Además, advierte de que la residencia "cambiará de manos" si no se toman medidas relacionadas con la contratación de personal para atender las demandas de este centro.