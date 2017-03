Piélagos propone implantar los presupuestos participativos en el municipio

Renedo, 6 mar (EFE).- El concejal de IU en el Ayuntamiento de Piélagos, Rubén Vicente Carrillo, ha propuesto poner en marcha en el municipio los presupuestos participativos, un planteamiento que, según el edil, ha sido rechazado en comisión informativa por todos los grupos políticos y los concejales no adscritos.

Carrillo ha explicado que se trata de una herramienta para que "la ciudadanía se convierta en partícipe de la gestión", cuya implantación se realizaría en dos fases, comenzando por un proyecto piloto de elaboración de presupuestos participativos y el compromiso de parte de la inversión de la Concejalía de Participación Ciudadana.

Consistiría en iniciar un proceso de comunicación, información, consulta y debate "necesario" para lograr una "buena" participación ciudadana, a través de la elaboración de un reglamento con la implicación de los partidos políticos y las asociaciones del municipio, ha apuntado.

El edil de IU ha señalado en una nota de prensa que la segunda fase sería la de la implantación definitiva de los presupuestos participativos.

Al respecto, ha remarcado que es un proceso que se desarrollaría en dos ejercicios presupuestarios y que busca contar con la participación "activa" de la ciudadanía, las asociaciones y colectivos locales y los técnicos municipales del ayuntamiento.

También ha lamentado que, tras presentar esta propuesta en comisión, todos los grupos y los concejales no adscritos la hayan rechazado y ha asegurado no entender el motivo por el que el Ayuntamiento de Santander y "otros 3.000 municipios en el mundo" pueden tener diferentes tipos de presupuestos participativos y Piélagos no.

Carrillo ha afirmado que ha sido "totalmente flexible" y ha confiado en que este rechazo "inmotivado" se base en la "incomprensión" y no en oponerse a que la ciudadanía participe de los asuntos públicos y colabore "directamente" con el consistorio en el establecimiento de "las principales necesidades cotidianas" del municipio.

Por ello, ha hecho un llamamiento a todos los grupos políticos y concejales no adscritos a que reconsideren su posición y trabajen en las enmiendas que crean necesarias para mejorar la propuesta de IU, ya que, ha dicho, "todas serán bienvenidas sin alcanzamos el objetivo".