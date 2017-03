Comisión sobre inconstitucionalidad ley de realojo se reúne en 15 ó 20 días

Santander, 7 mar (EFE).- La Comisión Bilateral entre Cantabria y el Estado para abordar la inconstitucionalidad de la Ley que regula el derecho de realojo se reunirá en unos 15 ó 20 días, ha anunciado el consejero de Presidencia, Rafael de la Sierra.

El Estado puso en marcha el procedimiento de inconstitucionalidad de la norma, introducida a través de una proposición de ley de modificación de la Ley del Suelo, por las dudas trasladas por el Ministerio Fiscal sobre invasión del ámbito competencial.

Tras la propuesta del Gobierno central de reunir a la Comisión Bilateral para evitar la presentación del recurso de inconstitucionalidad, la vicepresidenta y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales , Soraya Sáenz de Santamaría, y el consejero de Presidencia, acordaron buscar una solución que evite terminar en el Tribunal Constitucional.

El consejero ha reiterado hoy que el Gobierno de Cantabria defenderá ante el Estado la constitucionalidad de la ley que se ha aprobado en el Parlamento, pese a que el PRC y el PSOE se abstuvieron en la votación por razones no de constitucionalidad, sino de oportunidad.

Según el consejero, el Gobierno esperará a ver cual es la postura del Estado y puede ocurrir que no haya lugar a recurso o que se modifique la ley, porque el punto sobre el que el Estado plantea dudas no afecta al derecho de realojo, sino a las garantías de que no se aplique a otros fines.

No obstante, De la Sierra ha insistido en que deben ser los grupos los que decidan la postura que se adopta.