Diego pide participación y dice que no es momento de riesgos con experimentos

Santander, 7 mar (EFE).- El candidato a la Presidencia del PP Ignacio Diego ha apelado a la participación en las primarias de mañana dentro del proceso congresual y ha insistido en que no es momento de "asumir riesgos con experimentos", sino que de que gane "un cambio tranquilo" que garantice un partido de todos.

Diego ha apelado en una nota de prensa a la participación de la militancia en las elecciones primarias que tendrán lugar mañana miércoles, para elegir entre las candidaturas para el PP cántabro: la suya y la de María José Sáenz de Buruaga.

Para esta cita electoral están convocados 3.365 afiliados repartidos por toda la comunidad autónoma.

Diego señala que cerca de dos mil afiliados han solicitado su derecho a voto a través de su oficina de campaña, unos apoyos a los que, según apunta, se sumarán otros que no han podido ser cuantificados "de militantes que entregaron toda la documentación directamente en la sede".

El candidato ha expresado su deseo de que la jornada discurra con normalidad y ha mostrado su absoluta seguridad de que se impondrá la apuesta por un "cambio tranquilo".

Y ello porque que es "la única garantía para obtener nuevas responsabilidades de gobierno en 2019" a través de "nuevas ideas y nuevas caras".

"Unidad, unidad y unidad. No hay otra receta", ha añadido el candidato, que ha lamentado que la otra aspirante a presidir el PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, "no haya siquiera contestado con una propuesta" a sus "llamamientos a la conciliación".

"Lo he dicho muchas veces: no es momento de experimentos, ni vetos, ni exclusiones. Este proyecto y este partido debe ser de todos, y no sólo de unos pocos", ha subrayado.

Diego se ha declarado convencido de que "al final se impondrán las señas de identidad" del "ADN" del PP: "sentido común, compromiso colectivo, responsabilidad, lealtad y verdad".

"Sé que el Congreso va a servir para cumplir el único objetivo que es plausible: aportar a los ciudadanos las mejores soluciones para rescatar a esta tierra de la atonía en la que vive desde hace dos años", ha afirmado.

Diego ha hecho un llamamiento para sumar, y no restar, y ha pedido recapacitar. "Espero que quienes ahora defienden las purgas y se han enrocado en la intransigencia, a partir del día 26 entiendan que todos debemos de ir juntos. Que tenemos más cosas en común de las que nos separan. Que no cabe la exclusión", ha recalcado.

El candidato ha advertido de que eso es "lo que ha hecho que los ciudadanos siempre hayan situado" al PP "como su principal referencia política". "Ése es mi compromiso: integrar para avanzar", ha comprometido.