Diego agradece en las redes sociales la participación en primarias del PP

Santander, 9 mar (EFE).- El candidato a presidir el PP de Cantabria, Ignacio Diego, ha agradecido hoy en las redes sociales la participación en las votaciones de las primarias de ayer y ha dicho que "una victoria ante los propios compañeros ni se puede celebrar ni se puede llamar de ese modo".

"Gracias por todo el trabajo, esfuerzo e ilusión que habéis demostrado durante todos estos días, porque, como he repetido muchas veces estas semanas, sólo sumando se crece y se avanza. Dividiendo, se resta y se retrocede", dice en Facebook Diego, que también ha puesto un mensaje de agradecimiento en Twitter.

Ayer por la tarde tuvieron lugar las votaciones de los afiliados inscritos en las primarias para elegir los compromisarios y entre las dos candidaturas para presidir el PP de Cantabria, la de Diego y la de la número 2 del partido, María José Sáenz de Buruaga.

A falta de resultados oficiales, por los datos facilitados por las dos candidaturas, la diferencia entre los votos obtenidos ayer fue ligera a favor de Diego, que habría obtenido alrededor de un centenar de votos más que Sáenz de Buruaga.

El entorno de Diego cifró ayer la diferencia en más de 150 votos, mientras que el equipo de la secretaria autonómica habló de poco más de cien votos de distancia, pero se trata de unos resultados aún pendientes del recuento oficial.

Ahora, al no haber una diferencia igual o superior a quince puntos, serán los cerca de mil compromisarios, 780 elegidos y 195 natos, los que el día 25 tendrán que elegir entre las dos candidaturas.

En su mensaje en redes sociales, Diego, que aspira a renovar el cargo de presidente del PP, anima a los militantes y simpatizantes a "caminar juntos" para culminar "con éxito este proceso ilusionante" en el que todos los integrantes del partido tienen "la responsabilidad de formular el mejor proyecto posible".

Diego explica que ha optado por "usar este medio" de las redes sociales para comunicarse porque considera que "airear las discrepancias en los medios de comunicación puede llegar a no contribuir a lograr el objetivo de la unidad".

"Agradezco desde aquí a los medios de comunicación todo su trabajo por querer informar a la sociedad cántabra, pero como ya he manifestado, decidí desde un primer momento no conceder entrevistas durante este proceso y no quiero hacerlo ahora tras los resultados, porque una victoria ante los propios compañeros ni se puede celebrar ni se puede llamar de ese modo", concluye.