Herrero: Lucas es muy completo, se adapta bien a cualquier circuito

Monachil , 9 mar .- El cántabro Laro Herrero, integrante del trío español que disputa este viernes la calificación previa a la prueba de boardercross de snowboard del domingo en los Mundiales de Sierra Nevada, declaró a EFE que su compañero vasco en la selección española Lucas Eguibar "es un rider muy completo, que se adapta bien a cualquier circuito".

El santanderino es otro que llegó 'tocado' al Mundial de Sierra Nevada. "El día de las clasificatorias, en los entrenamientos previos a (la prueba de la Copa del Mundo de) La Molina tuve una caída. Rompí la tabla y me di un golpe fuerte, en el codo izquierdo y en el hombro derecho, que ya tenía lesionado desde hace tiempo. Y a nada que tenga una caída se resiente otra vez", manifestó Herrero este jueves en la estación andaluza.

"Hoy ha sido el primer día de entrenamientos y al principio me costó. La primera bajada no la completé. Pero luego, poco a poco, he ido cogiendo ritmo", explicó Laro, de 27 años, que ve "complicado" repetir el séptimo puesto que logró hace dos años en el boardercross de los Mundiales de Kreischberg (Austria).

"Lo veo complicado, hay que ser realistas. Pero en Kreischberg tampoco iba con las expectativas de hacer ese resultado; y lo hice. Es una modalidad en la que puede pasar de todo. La clave es entrar en las Finales; y luego, en las mangas de seis, puede pasar de todo", explicó a Efe Herrero en Sierra Nevada.

"El recorrido no es de los que mejor se adapta a mis características, porque tiene muchos saltos; y yo tengo más facilidad en circuitos con más curvas. Pero, aún así, en los entrenamientos no me sentí mal. Tuve un ritmo bastante bueno y creo que puedo hacerlo bien", apuntó el rider cántabro, al que no le molesta que se hable más de sus otros dos compañeros de selección, Lucas Eguibar y el ceutí de la federación andaluza Regino Hernández.

"No, no. No me molesta nada. Tenemos la suerte de ser un equipo pequeño y nos llevamos muy bien. Yo si ellos hacen un buen resultado me alegro. También me beneficia a mí", dijo.

"Entiendo que este año ellos han hecho mejores resultados. Y es normal que se hable más de ellos que de mí", explicó a Efe Laro Herrero, que analizó el estado de sus compañeros.

"He estado haciendo bajadas con Regino y lo veo fuerte. Yo estoy contento, porque le he podido seguir el ritmo prácticamente hasta abajo. Y eso es una buena señal", añadió el rider santanderino.

"Con Lucas (Eguibar) no he hecho ninguna bajada, así que no he visto cómo está. En La Molina no salió, porque lleva tiempo arrastrando un problemilla en la espalda. No he hecho ninguna bajada con él, pero seguro que se adapta bien, porque es un 'rider' muy completo que se adapta muy bien a cualquier circuito", comentó Laro, que considera que "un Mundial siempre es especial".

"Pero más aún al ser aquí en España. A mí puede que sí que me meta más presión, porque aquí van a estar muchos amigos, familiares; y todo el mundo está pendiente de ti", declaró a Efe el cántabro este jueves en Sierra Nevada. "Aunque también hay que decir que son muchos años los que llevo. Y tampoco son cosas que me desborden", añadió Laro Herrero.