Abascal critica "actitud cobarde" de Javier Fernández en relacion a fracking

Santander, 10 mar (EFE).- La portavoz del grupo parlamentario socialista, Silvia Abascal, ha opinado que la negativa a comparecer ante la Cámara de Javier Fernández para hablar de su postura como senador sobre el fracking, tiene "mucho que ver" con la "actitud cobarde" que ha tenido en el Senado cuando se ha votado sobre este asunto.

Abascal se ha manifestado así después de que Javier Fernández haya anunciado que no comparecerá en el Parlamento de Cantabria para explicar la postura que mantiene en el Senado en relación al fracking, porque considera que la Cámara cántabra no es competente para controlar la actividad de un senador

Según Abascal, la negativa de Javier Fernández a comparecer ante la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, el 17 de marzo, "tiene muy poco que ver" con los fundamentos jurídicos que aduce el senador.

En opinión de la parlamentaria socialista, responde a la "actitud cobarde" que tanto Javier Fernández como el diputado popular Diego Movellán han tenido "ausentándose de las votaciones de iniciativas de los distintos grupos para que España sea un territorio libre de Fracking"

Para Abascal es una muestra de la "constante impostura y el cinismo político" de los populares cántabros en relación con la fractura hidráulica.

En nota de prensa, Silvia Abascal, destaca que la comparecencia de Javier Fernández es "una muestra más de que mintió a los cántabros con el tema del Fracking".

Y recuerda que, tras la aprobación de la Ley Antifracking por parte del anterior Gobierno de Ignacio Diego, "los senadores de Cantabria, incluida la senadora autonómica, votaron en contra del sentir mayoritario expresado en Parlamento de Cantabria".

Para la portavoz socialista "no vale poner como excusa que lo que no es bueno para Cantabria puede serlo en otra parte" porque "a quienes representan y se deben los senadores de Cantabria es a quien les eligió para defender los intereses de nuestra región y no los intereses de su partido, el PP".

Abascal considera que "se está viendo la verdadera cara" del PP de y sus intenciones respecto al fracking, porque recuerda que, primero "hicieron una Ley que sabían que el PP recurriría" y, segundo "han votado a favor del fracking siempre que ha habido una votación para abordar esta Ley tanto en el Congreso como en el Senado".