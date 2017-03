Diego pide a Sáenz de Buruaga que respete la voluntad de los afiliados

Santander, 12 mar (EFE).- El candidato a presidir el PP de Cantabria, Ignacio Diego, ha instado a la candidata María José Sáenz de Buruaga a que "acepte los resultados" de las primarias y "respete la voluntad de los afiliados".

Además, Diego ha anunciado este domingo que promoverá en el XII Congreso la creación de la figura del coordinador para reforzar la estructura del partido y la atención a los militantes.

En un encuentro con compromisarios de la zona oriental, Ignacio Diego ha empezado a desgranar cuál es la hoja de ruta que se plantea desarrollar en caso de que sea reelegido, con el objetivo de "fortalecer el partido y traducir en 2019 la mayoría social en nuevas responsabilidades de gobierno".

La idea, según Diego, es trasladar a Cantabria los cambios diseñados durante el Congreso Nacional y "reforzar la estructura de decisión del partido para que no se vuelvan a repetir los vacíos desgraciadamente vividos entre 2011 y 2015".

En un acto con simpatizantes, afiliados, compromisarios y cargos públicos de la comarca del Asón, Diego ha reiterado que "de ahora en adelante nunca más el presidente y el secretario general podrán desempeñar al tiempo funciones ejecutivas".

El objetivo, según señala, es que en todo momento el partido disponga a tiempo completo del coordinador y, en su caso, del presidente o secretario.

El candidato también ha reiterado su petición, "por enésima vez"m a "quienes han perdido", de que "acepten el veredicto de las bases, que son soberanas", asuman que "el cambio tranquilo y la unidad es el único escenario posible", y cesen en su "voluntad de ruptura.

"El no por el no que he vuelto a escuchar esta semana me parece una rabieta muy inmadura", afirma Diego, para quien, si los militantes "han dicho" qué opción prefieren, "no tiene sentido ya seguir cuestionando lo que ellos han resuelto en las urnas".

Diego considera que "insistir en el 'yo o nadie más' cuando los afiliados nos han expresado alto y claro que ese no es el camino no es una opción responsable".

Nacho Diego también ha pedido a María José Sáenz de Buruaga que "imponga" a su equipo el "necesario sosiego" en el discurso.

"Basta ya de insultos, y centrémonos en lo que nos une, que de verdad es mucho más de lo que nos separa", ha añadido Diego, para quien "no hay ninguna justificación para que la reacción ante una derrota sea la descalificación" que considera que está recibiendo "a diario".

Y ha añadido que la "escalada de insultos" lo único que hace es "dinamitar un proyecto que necesariamente ha de ser colectivo", porque en caso contrario el PP se estaría distanciando del "objetivo principal", que es el de "ganar las elecciones con los mejores candidatos y las mejores ideas".

Finalmente, el candidato reveló que a lo largo de esta semana irá dando a conocer el nombre de las personas que formarán parte del "estupendo futuro que aguarda al PP de Cantabria".