Íñigo Fernández: Diego está haciendo mucho daño al PP por no saber irse

Santander, 12 mar (EFE).- El diputado Íñigo Fernández ha opinado este domingo que el actual presidente del PP de Cantabria y candidato a la reelección, Ignacio Diego, "está haciendo mucho daño al PP por no saber irse".

"Ni nuestro partido ni nuestra gente merecía esto", ha añadido Fernández, para quien un dirigente político "tiene que ser capaz de pensar en algo más que en sí mismo, porque el interés de la organización tiene que estar por encima de las situaciones personales de sus miembros".

Y ha añadido que es el futuro del PP lo que "está en juego" y "no cómo quedan una persona y sus cuatro allegados".

De este modo valora Íñigo Fernández, partidario de la candidata María José Sáenz de Buruaga, la situación que, a su juicio, ha creado Ignacio Diego, al presentarse a la reelección en el congreso regional del PP "después de haber anunciado a la dirección nacional y a la propia secretaria general, María Dolores de Cospedal, que no lo haría".

También se ha referido a los congresos del partido que se están celebrando en otras regiones donde "vemos que todos se han comportado con generosidad", explica Fernández.

Así, contrasta que mientras María Dolores de Cospedal continuará al frente de los populares de Castilla-La Mancha con un respaldo del )) por ciento de los votos, Diego quiere hacerlo "con el 48 %".

Y también apunta que otros líderes territoriales del PP "han propiciado ellos mismos el relevo", entre los que ha citado a Pedro Sanz en La Rioja; Luis Fernanda Rudi en Aragón, Carlos Fabra en la Comunidad Valenciana; e incluso Juan Vicente Herrera en Castilla y León, "a pesar de estar en el Gobierno"

Según Fernández, "lo que no tiene sentido es lo de Ignacio Diego: dividir un partido por la mitad, llegar a esto, solo para seguir alargando una etapa que ya dura 13 años y que quiere llevar hasta los 17".

Y recuerda que "Gonzalo Piñeiro se fue en mejores circunstancias y sin que nadie se lo pidiera, y su relevo fue ejemplar; Martínez Sieso se fue sin que nadie se lo pidiera, y su relevo fue ejemplar", valorando que "ninguno de ellos pretendió nunca nombrarle el equipo directivo a su sucesor. Se fueron como señores", explica.

Para Íñigo Fernández, "Diego no tiene proyecto de partido, no tiene posibilidades de recuperar el gobierno, no tiene recorrido de ningún tipo, no tiene ninguna razón para seguir, más allá del orgullo, el amor propio y el despecho", añade.

"Ni el orgullo ni el deseo de quedar por encima son razones suficientes para someter a tanta tensión a nuestro partido y a nuestra gente", considera Íñigo Fernández y añade que Diego "todavía podría marcharse con el cariño y el respeto de todos, si lo hiciera voluntariamente".